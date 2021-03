Im Gesamtjahr 2020 betrug das Prämienvolumen österreichischer Versicherungsunternehmen 19,08 Mrd. Euro, was eine Steigerung von +1,57 Prozent gegenüber dem Vorjahr bedeutet. Dies geht aus dem heute von der Österreichischen Finanzmarktaufsichtsbehörde (FMA) veröffentlichten Bericht über das 4. Quartal 2020 der österreichischen Versicherungswirtschaft hervor. Im Gesamtjahr 2020 sank das Prämienvolumen in der Lebensversicherung durch ein Minus von -1,18% auf 5,36 Mrd. Euro. In den Sparten Schaden- und Unfallversicherung sowie Krankenversicherung konnte ein Plus von +2,41% auf 11,29 Mrd. Euro bzw. von +3,99% auf 2,43 Mrd. Euro erwirtschaftet werden. Das versicherungstechnische Ergebnis sank 2020, verglichen mit dem Vorjahr, um -10,29% oder - ...

