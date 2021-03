DJ AMS: Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag mit Osram in Kraft

FRANKFURT (Dow Jones)--Der österreichische Sensorhersteller AMS ist bei Osram am Ziel: Der Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag wurde in das Handelsregister eingetragen und ist ab sofort in Kraft, wie die AMS AG mitteilte. Damit hat das Unternehmen aus dem steiermärkischen Premstätten bei der Osram Licht AG die vollen Durchgriffrechte. Nach dem Wirksamwerden des Vertrages können die restlichen Aktionäre zwischen einer Garantiedividende oder einer Abfindung wählen.

AMS hatte den Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag im November mit seiner deutlichen Mehrheit auf der Osram-Hauptversammlung durchgesetzt, doch die Eintragung war durch Aktionärsklagen verzögert worden. AMS hatte Ende vergangener Woche mitgeteilt, dass diese nun kurz bevorstehe.

March 03, 2021

