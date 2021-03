DJ General Motors verlängert Produktionsstopp wegen Chipmangel

NEW YORK (Dow Jones)--General Motors weitet die Produktionsstopps in nordamerikanischen Werken wegen der Chip-Engpässe aus. Wie der Autokonzern mitteilte, wird in diversen Montagewerken die Arbeit weitere Wochen ruhen. So werde in einem Werk in der Region Kansas City und in Ontario bis mindestens bis Mitte April nicht produziert. Ein Werk in Mexiko, in dem kleinere SUVs vom Band laufen, werde bis mindestens Ende April nicht produzieren.

March 03, 2021

