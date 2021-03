EQS Group-Ad-hoc: Leonteq AG / Schlagwort(e): Generalversammlung

Medienmitteilung: Leonteq veröffentlicht Traktanden und Anträge des Verwaltungsrats für die ordentliche Generalversammlung 2021



Zürich, 4. März 2021

Leonteq AG (SIX: LEON) hat heute die Traktanden und Anträge des Verwaltungsrats für die ordentliche Generalversammlung vom 31. März 2021 veröffentlicht.

An der kommenden ordentlichen Generalversammlung der Leonteq AG werden sechs Mitglieder des Verwaltungsrats für eine weitere Amtsdauer von einem Jahr zur Wiederwahl stehen und der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Christopher Chambers als Präsident des Verwaltungsrats. Jörg Behrens and Patrick de Figueiredo werden nicht mehr zur Wiederwahl antreten.

Jörg Behrens ist seit 2012, dem Jahr des Börsengangs von Leonteq, Mitglied des Verwaltungsrats, Vorsitzender des Risikoausschusses und Mitglied des Prüfungsausschusses und seit 2020 Vorsitzender des kombinierten Prüfungs- und Risikoausschusses. Patrick de Figueiredo wurde 2010 in den Verwaltungsrat von Leonteq gewählt und ist seit 2013 Vertreter der Gründungspartner. Er war von 2010 bis 2017 Mitglied des Prüfungsausschusses, von 2015 bis 2019 Mitglied des Risikoausschusses und seit 2020 Mitglied des kombinierten Prüfungs- und Risikoausschusses.

Christopher M. Chambers, Verwaltungsratspräsident von Leonteq: «Im Namen des Verwaltungsrats und des Unternehmens möchte ich Jörg und Patrick meinen Dank für ihre wertvollen Beiträge zu Leonteq über viele Jahre hinweg aussprechen. Mit ihrer Expertise in der Finanzindustrie und ihrem strategischen Weitblick haben sie massgeblich zur Entwicklung von Leonteq zu einer führenden Service- und Technologieplattform beigetragen, die in der Finanzwelt als zuverlässiger und innovativer Partner anerkannt ist.»

Im Hinblick auf eine weitere Stärkung der Unabhängigkeit des Verwaltungsrats, haben die Gründungspartner von Leonteq, Lukas Ruflin und Sandro Dorigo, beschlossen, nach der Generalversammlung am 31. März 2021 nicht mehr mit einem eigenen Sitz im Verwaltungsrat vertreten zu sein.

Als neue unabhängige Mitglieder schlägt der Verwaltungsrat die Wahl von Sylvie Davidson und Philippe Le Baquer vor.

Sylvie Davidson (1967) war von 2017 bis 2019 als Chief Risk Officer UBS APAC für die Gruppe und das Wealth-Management-Geschäft in Hongkong tätig. Davor war sie von 2015 bis 2016 Chief Operating Officer APAC Equities bei Barclays Capital Asia. Von 2009 bis 2015 war sie bei der Standard Chartered Bank, Hongkong, tätig, wo sie als Managing Director den Bereich Equity Financing and Business Development leitete sowie als Head of Platform & Investor Product Structuring arbeitete. Sylvie Davidson begann ihre Karriere 1989 als Derivatehändlerin bei Merrill Lynch in Zürich und wechselte 1994 in die Niederlassung in Hongkong, wo sie von 2001 bis 2008 die Position Head of Structured Products Development für Aktien und Aktienderivate innehatte. Sylvie Davidson ist Schweizer Staatsbürgerin, hat ihren ständigen Wohnsitz in Hongkong und hat kürzlich das Financial Times Non-Executive Director Diploma absolviert.

Philippe Le Baquer (1966) ist seit 2017 Senior Adviser von Rothschild & Co, London, nachdem er von 2008 bis 2017 in derselben Firma als Managing Director eine Vielzahl von Finanzinstituten, Regierungen und Aufsichtsbehörden in strategischen Fragen, Fusionen und Übernahmen sowie Kapitalmarkttransaktionen beraten hat. Vor seiner Zeit bei Rothschild & Co arbeitete er von 1999 bis 2008 als Investmentbanker bei Lehman Brothers in London. Er begann seine Karriere 1992 bei Morgan Grenfell / Deutsche Bank als M&A Banker in Paris und London. Philippe Le Baquer ist französischer Staatsbürger und hat einen Mastersabschluss in Betriebswirtschaft von der Université de Rennes, Frankreich, und einen Abschluss in Finanzen und Kapitalmärkten von Sciences Po Paris.



Richard A. Laxer, Vorsitzender des Nominations- und Vergütungsausschusses: «In den vergangenen vier Jahren hat Leonteq sowohl die Unabhängigkeit als auch die Vielfalt und die Fähigkeiten des Verwaltungsrats messbar gestärkt. Mit der Nominierung von Sylvie Davidson und Philippe Le Baquer, zwei hochkarätigen Kandidaten, machen wir einen weiteren wichtigen Schritt in diese Richtung.»

Wie bereits mit den Jahresresultaten 2020 kommuniziert, beantragt der Verwaltungsrat für das Geschäftsjahr 2020 eine Ausschüttung von CHF 0.75 pro Aktie, die zu gleichen Teilen aus den Gewinnreserven und den Reserven für Kapitaleinlagen entrichtet werden soll. Die Aktionäre werden auch über die Annahme des Lageberichtes, der Jahresrechnung und der Konzernrechnung für das Geschäftsjahr 2020 abstimmen. Als allgemeiner Grundsatz der Unternehmenspraxis, soll die Ermächtigung zur Erhöhung des Aktienkapitals im Maximalbetrag von CHF 4 Millionen in vollständig zu liberierenden Namenaktien bis zum 31. März 2023 erneuert werden. Der Verwaltungsrat beabsichtigt derzeit nicht, von dieser Möglichkeit Gebrauch zu machen. Der Verwaltungsrat wird ebenso die Genehmigung der Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats sowie der Geschäftsleitung in getrennten Abstimmungen beantragen. Zudem wird der Verwaltungsrat die Wiederwahl der Revisionsstelle und der unabhängigen Stimmrechtsberaterin beantragen.

Der Verwaltungsrat der Leonteq hat beschlossen, die ordentliche Generalversammlung 2021 ohne physische Anwesenheit der Aktionäre durchzuführen. Entsprechend können Aktionäre ihre Rechte ausschliesslich über die unabhängige Stimmrechtsvertreterin ausüben. Der Verwaltungsrat bedauert diesen Entscheid, sieht aber in Anbetracht der gegenwärtigen Lage keine Möglichkeit, die Generalversammlung im üblichen Rahmen durchzuführen.

Die Einladung zur ordentlichen Generalversammlung vom 31. März 2021 ist auf der Leonteq Website verfügbar: www.leonteq.com/agm

WICHTIGE DATEN

23. März 2021 Schliessung des Aktienregisters

31. März 2021 Ordentliche Generalversammlung 2021

6. April 2021 Ex-Dividendendatum

7. April 2021 Dividendenstichtag

8. April 2021 Ausschüttungstag Dividende

22. Juli 2021 Halbjahresresultate 2021

LEONTEQ

Leonteq AG ist ein Schweizer Unternehmen der Finanz- und Technologiebranche mit einem Fokus auf strukturierte Produkte. Basierend auf einer eigenentwickelten modernen Technologie, bietet Leonteq derivative Anlageprodukte und Dienstleistungen an und deckt vorwiegend die Produktklassen Kapitalschutz, Renditeoptimierung und Partizipation ab. Leonteq tritt als direkte Emittentin von eigenen Produkten wie auch als Partnerin von anderen Finanzinstituten auf. Darüber hinaus unterstützt Leonteq Versicherungsgesellschaften bei der Produktion von kapital-effizienten anteilsgebundenen Vorsorgeprodukten mit Garantien. Das Unternehmen ist mit Büros und Niederlassungen in 12 Ländern präsent, welche über 50 Märkte abdecken. Leonteq ist an der Schweizer Börse SIX Swiss Exchange kotiert.

www.leonteq.com

