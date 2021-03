Erfreuliche Jahresrechnung 2020 dank starkem Schlussquartal

Viertes Quartal 2020: Umsatz USD 116.9 Mio.; Plus 21.5% zum Vorjahr und 27.1% zu Q3 2020; Betriebsgewinn USD 21.5 Mio. oder 18.4% vom Umsatz (Q4 2019: USD 16.0 Mio.; 16.6%)



Geschäftsjahr 2020: Umsatzwachstum von 4.2% auf USD 397.8 Mio. (2019: USD 381.7 Mio.); Betriebsgewinn USD 61.9 Mio. oder 15.6% vom Umsatz (USD 64.8 Mio.; 17.0%); Reingewinn USD 49.3 Mio. oder 12.4 % vom Umsatz (USD 52.8 Mio.; 13.8%)



Generalversammlung und Ausschüttung: Einladung und Traktanden online abrufbar. GV 2020 vom 31. März ohne persönliche Teilnahme. Dividendenvorschlag von CHF 16.00 pro Aktie entspricht Ausschüttungsquote von 88%. Dr. Reto Suter wird als neuer Verwaltungsrat vorgeschlagen, da Dr. Thomas Staehelin nicht mehr für eine Wiederwahl zur Verfügung steht. Statutenänderungen zur Regelung künftiger Generalversammlungen.



Bad Ragaz/Schweiz, 4. März 2021

Rekordumsatz im vierten Quartal 2020

INFICON verzeichnete im vierten Quartal 2020 in allen vier Zielmärkten und Weltregionen sowohl im Jahres- als auch im Quartalsvergleich deutlich zweistellige Umsatzsteigerungen. Der Quartalsumsatz legte in den Monaten September bis Dezember im Vergleich zum Schlussquartal 2019 um 21.5%, gegenüber dem dritten Quartal 2020 sogar um 27.1% zu. Unter Ausklammerung des positiven Währungseffekts von 4.7 Umsatzprozenten, der vor allem von der Schwäche des US Dollars gegenüber dem Euro herrührt, lag das organische Wachstum bei 16.8%. Mehrere Faktoren führten zu diesem starken Schlussquartal: Zum einen haben sich Asien bereits breit und Europa recht gut von der ersten Welle der COVID-19-Pandemie erholt. Nur in den USA leidet die Konjunktur noch sehr unter dem Virus. Zum andern ist die Nachfrage im traditionellen Halbleitermarkt sowohl bei den Chip-Herstellern als auch bei den Herstellern von Produktionsanlagen unverändert hoch. Auch die anderen Zielmärkte erholten sich gegen Jahresende immer deutlicher vom Corona-Dämpfer. Bei sehr gut gefüllten Auftragsbüchern schaut INFICON daher auch zuversichtlich auf die Geschäftsentwicklung im angelaufenen Jahr.

INFICONs grösster Zielmarkt Semi & Vacuum Coating steuerte im vierten Quartal mit einem Umsatz von USD 52.5 Mio. 44.9% zum Gruppenumsatz bei. Sowohl im Jahres- (+23.0%) als auch im Quartalsvergleich (+23.8%) ergaben sich aufgrund der unverändert hohen Nachfrage im Halbleitergeschäft und der breiten Erholung in Asien und dort vorab in China und Taiwan markante Zuwächse. Das Beschichtungs- und Displaygeschäft blieb demgegenüber wie in den Vorquartalen eher bescheiden.

Im Markt Refrigeration, Air Conditioning & Automotive stieg der Umsatz im vierten Quartal im Jahresvergleich um 21.9% und gegenüber dem dritten Quartal 2020 um 25.8% auf USD 23.9 Mio. Hier machte sich ein Nachholbedarf in Asien und vor allem auch eine neuerliche Belebung im traditionellen und eine unverändert hohe Nachfrage im E-Automobilmarkt bemerkbar.

Mit der Erholung gerade auch in Europa legte der General Vacuum Markt im letzten Quartal gegenüber Vorjahr (+21.4%) und im Vergleich zum dritten Quartal (+22.8%) deutlich auf USD 31.8 Mio. zu.

Der von grossen Einzelaufträgen geprägte Markt für Security & Energy verzeichnete im letzten Jahresviertel gegenüber dem dritten Quartal mit 85.1% eine massive Zunahme auf USD 8.7 Mio.; im Jahresvergleich lag der Umsatz um 11.5% höher. Das wachsende Mess- und Analysegeschäft im Bereich Energie mildert tendenziell die Abhängigkeit von grossen staatlichen Aufträgen etwas.

Die Entwicklung des Bruttogewinns konnte im vierten Quartal nicht ganz mit der Umsatzsteigerung mithalten. Höhere Material- und Logistikkosten, Ineffizienzen aufgrund der Covid-19-Pandemie sowie der schwache US Dollar schmälerten die Entwicklung des Bruttogewinns. Dieser stieg zwar um 16%, jedoch resultierte eine 2 Prozentpunkte tiefere Bruttogewinnmarge von 47.1%. INFICON investierte auch im vierten Quartal beachtliche Mittel in die Forschung und Entwicklung. Mit USD 10.6 Mio. lagen die Ausgaben hier um 26% über Vorjahr. Im angelaufenen Geschäftsjahr wird INFICON etliche neue Produkte und Technologien einführen. Die übrigen Kosten hielt INFICON unverändert straff unter Kontrolle, so dass ein operativer Betriebsgewinn von USD 21.5 Mio. nach USD 16.0 Mio. vor Jahresfrist resultierte; dies entspricht für das vierte Quartal einer Betriebsgewinnmarge von 18.4% nach 16.6% vor einem Jahr. Nach Steuern resultierte ein Nettogewinn im Quartal von USD 17.1 Mio., die Nettogewinnmarge erreichte somit 14.6%. Je Aktie ergab sich ein Quartalsgewinn von USD 7.00 nach USD 6.45 vor Jahresfrist.

Jahresergebnis 2020

Das internationale Wirtschaftsumfeld und vor allem die COVID-19-Pandemie waren 2020 herausfordernde Rahmenbedingungen. Gleichwohl konnte INFICON den Jahresumsatz per Saldo um 4.2% auf USD 397.8 Mio. steigern. Unter Ausklammerung der Währungseffekte von 1.6 Prozentpunkten resultiert für das Jahr 2020 ein organisches Wachstum von 2.6%. Im Vergleich zu 2019 erzielte INFICON im Markt Semi & Vacuum Coating mit einem Plus von 16.7% den stärksten Zuwachs. Dieser Markt steuerte 2020 mit einem Umsatztotal von USD 191 Mio. 48% zum Gruppenumsatz bei. Auch der zweitgrösste Markt General Vacuum konnte leicht um 0.5% auf USD 107.5 Mio. zulegen; damit macht dieser Zielmarkt mit aktuell 27% vom Gesamtumsatz einen Prozentpunkt weniger als vor Jahresfrist aus. Die Pandemie schwächte insbesondere im zweiten und dritten Quartal die Verkäufe im Markt Refrigeration,Air Conditioning & Automotive, wo per Jahresende ein Minus von 5.7% auf USD 79.6 Mio. resultierte. Damit steuerte dieser Markt 2 Prozentpunkte weniger als 2019 zum Gruppenumsatz bei. Trotz des fulminanten Zuwachses im Schlussquartal zeigt die Umsatzstatistik für den Markt Security & Energy ein deutliches Minus von 25.9%. Auch der kleinste Zielmarkt von INFICON büsste 2020 daher an Umsatzgewicht ein; er macht nach 7% im Vorjahr mit USD 19.7 Mio. derzeit 5% des Gruppenumsatzes aus.

Ein Blick auf die regionale Umsatzstatistik zeigt für das Geschäftsjahr 2020 für Asien eine sehr erfreuliche Umsatzentwicklung von +12.2%. Diese Region hat sich rasch und vor allem im Halbleitermarkt deutlich von der ersten Corona-Welle erholt. INFICON erzielte mit USD 172.6 Mio. 43.4% des Umsatzes in Asien. Europa steuerte mit USD 116.2 Mio. mit 29.2% praktisch gleich viel wie vor Jahresfrist zum Gruppenumsatz bei. Die auch aktuell noch deutlich spürbaren Auswirkungen der COVID-19-Pandemie in Amerika drückten dort den Umsatz um 6.9% auf USD 104.7 Mio., was einem Umsatzbeitrag von 26.3% entspricht.

Gegenüber dem Vorjahr blieb der Bruttogewinn mit USD 188 Mio. praktisch unverändert; gemessen am Umsatz ergibt sich daher für das Berichtsjahr 2020 eine um 2 Prozentpunkte tiefere Bruttomarge von 47.3%. Im Jahresvergleich legten die Ausgaben für Forschung und Entwicklung um 13% auf USD 39 Mio. zu, während die Verkaufs- und Administrationskosten um 2% auf USD 87.1 Mio. gesenkt werden konnten. Für das Geschäftsjahr resultierte damit ein Betriebsgewinn respektive eine Betriebsgewinnmarge von USD 61.9 Mio. oder 15.6% nach USD 64.8 Mio. und 17.0% im vorangegangenen Geschäftsjahr. Der Nettogewinn liegt bei USD 49.3 Mio. nach USD 52.8 im Vorjahr. Die Gewinnmarge erreichte 12.4% nach 13.8% in 2019. Pro Aktie ergab sich ein Gewinn von USD 20.18 nach USD 21.66 per Ende 2019.

Cashflow und Bilanz

INFICON erzielte im vierten Quartal 2020 einen soliden betrieblichen Cashflow von USD 20.1. Mio. Im ganzen Geschäftsjahr erwirtschaftete INFICON einen betrieblichen Cashflow von USD 50.5 Mio. nach USD 53.8 Mio. im Vorjahr. INFICON schloss das Jahr mit netto liquiden Mitteln von USD 40.9 Mio. (Vorjahr USD 50.1 Mio.). Die Bilanz weist mit 73% (Vorjahr 75.9%) per Jahresende weiterhin eine hohe Eigenmitteldecke auf.

Generalversammlung und Ausschüttungsvorschlag

Die Generalversammlung vom 31. März 2020 findet wegen der COVID-19-Pandemie wiederum ohne persönliche Teilnahme der Aktionäre statt. Der Verwaltungsrat schlägt der Generalversammlung für das Geschäftsjahr 2020 die Ausschüttung einer Dividende von CHF 16.00 je Aktie vor; damit bewegt sich die Ausschüttungsquote mit aktuell 88% wie in den Vorjahren auf gewohnt hohem Niveau. Da der langjährige Verwaltungsrat Dr. Thomas Staehelin nicht mehr für eine neue Wiederwahl zur Verfügung steht, schlägt der Verwaltungsrat Dr. Reto Suter als neuen Verwaltungsrat zur Wahl vor. Ferner wird der Generalversammlung eine Statutenänderung vorgeschlagen, um künftig virtuelle Durchführungen von Generalversammlungen zu ermöglichen. Die Einladung zur Generalversammlung mit der vollständigen Traktandenliste und allen Anträgen des Verwaltungsrats ist online unter https://ir.inficon.com/shareholder-services/annual-meeting verfügbar; sie wird heute zudem den eingetragenen Namenaktionären versendet und im Schweizerischen Handelsamtsblatt publiziert.

Ausblick 2021

Der Auftragseingang für die nächsten Monate stimmt INFICON für das angelaufene Jahr in allen Marktbereichen recht positiv. Die aktuelle wirtschaftliche Situation ist angesichts der handelspolitischen Spannungen und der weltweiten COVID-19-Pandemie jedoch weiterhin anfällig. Vor diesem Hintergrund erwartet INFICON für das laufende Geschäftsjahr 2021 einen Umsatz von USD 420 Mio. bis USD 450 Mio. und eine verbesserte Betriebsgewinnmarge.

Geschäftsbericht 2020

INFICONs Geschäftsbericht 2020 ist auf www.inficon.com im Bereich Investors oder direkt unter http://bit.ly/IFCN_IR_publications verfügbar. INFICON erweitert ab diesem Jahrgang die Berichterstattung um einen deutlich ausgebauten Nachhaltigkeitsbericht.

Kommunikationskalender 2021

Hintergrundinformation zu INFICON

INFICON ist ein führender Anbieter von innovativen Vakuuminstrumenten, hochpräziser Sensortechnologie und Prozesskontrollsoftware, welche die Produktivität und Qualität in hochentwickelten industriellen Vakuumprozessen steigern. Unsere Analyse-, Mess- und Kontrollprodukte sind ein wesentlicher Erfolgsfaktor in der Gaslecksuche der Klima- und Kühlgeräte-Herstellung und der Automobilindustrie, sowie für Produktionsanlagenhersteller und Endverbraucher bei der komplexen Fabrikation von Halbleitern und Dünnfilmbeschichtungen für optische Instrumente, Flachbildschirme, Solarzellen und industrielle Vakuumbeschichtungen. Weitere Anwender der Vakuumtechnologie sind: Life Sciences, Forschung, Raum- und Luftfahrt, Verpackungen, Wärmebehandlung, Laserschneiden und viele weitere Prozessindustrien. Unsere Expertise in der Vakuumtechnologie kommt zudem in der Entwicklung von einzigartigen Geräten zur Analyse giftiger Gase in der Notfallhilfe, der Sicherheitsüberwachung und Industriehygiene zum Einsatz. Das Unternehmen hat seinen Sitz in der Schweiz, verfügt über modernste Produktionsstätten in Europa, den USA und China sowie Niederlassungen in China, Dänemark, Deutschland, Finnland, Frankreich, Grossbritannien, Indien, Italien, Japan, Korea, Liechtenstein, Schweden, der Schweiz, Singapur, Taiwan und den USA. Die Namenaktien von INFICON (IFCN) werden an der SIX Swiss Exchange gehandelt. Weitere Informationen zu INFICON und unseren Produkten finden Sie auf unserer Website www.inficon.com.

