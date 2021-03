Sevan Multi-Site Solutions, Inc. (Sevan) ein weltweit führendes Unternehmen für innovatives Design, Programmmanagement, Baudienstleistungen und Datenanalyse hatte in 10 Jahren keinerlei Unfälle an Arbeitsplätzen.

Seit der Unternehmensgründung im Jahr 2011 weist Sevan hinsichtlich der Sicherheit eine vorbildliche Bilanz auf. Während des vergangenen Jahrzehnts registrierte Sevan nahezu 4 Millionen Arbeitsstunden, und das ohne jegliche Arbeitsunfälle.

"Dieser Meilenstein stellt eine große Ehre dar, denn er ist wesentlich mehr als nur eine Zahl", sagte Sicherheitsvorstand John Garcia. "Diese Statistik bedeutet, dass jeder, der einen Arbeitstag an einem der Standorte von Sevan verbracht hat, am Abend zu seiner Familie nach Hause zurückgekehrt ist."

Die strengen Sicherheitsprotokolle von Sevan beginnen mit einer ausführlichen Orientierung bei der anfänglichen Einarbeitung. Darauf folgen Kontrollen vor Ort und obligatorische Sicherheitsschulungen das ganze Jahr über. Sevan hat zahlreiche Sicherheitsprogramme für wichtige Kunden geleitet und besitzt ein solides Sicherheitskomitee, das sich aus Führungskräften aus der gesamten Hierarchie zusammensetzt, um über das gesamte Unternehmen hinweg und in aller Welt eine umfassende Perspektive hinsichtlich der Sicherheit bieten zu können.

"Einer unserer Werte bei Sevan ist Spitzenleistung, und unsere Erfolgsbilanz in Sachen Sicherheit belegt unser Engagement dafür, Spitzenleistungen für unsere Mitarbeiter, Kunden und Partner zu gewährleisten", sagte Jim Evans, Präsident und CEO. "Wenn wir Sicherheit als erstrangig behandeln und gute Arbeitsgewohnheiten fördern, stellen wir nicht nur großartige Ergebnisse sicher, sondern auch das Wohlergehen unserer Teammitglieder."

Im Jahr 2020 wurde Sevan zum zweiten Mal hintereinander mit dem ABC STEP Platinum Award ausgezeichnet, was einen enormen Erfolg hinsichtlich Sicherheitsverfahren bedeutet. Im September 2020 feierte Sevan die Sicherheit, indem das Unternehmen das Galadinner für die Safety Excellence Awards organisierte, bei denen alle im Sevan-Netzwerk gewürdigt und jene Personen ausgezeichnet wurden, die weit über ihre Pflichterfüllung hinausgehen. Sevan hat Sicherheitspreise von zahlreichen Kunden erhalten und unterhält intern ein Anerkennungsprogramm für Spitzenleistungen in Sicherheitsangelegenheiten, das für Teammitglieder gedacht ist, die Besonderes für die Erhöhung der Sicherheitsmaßstäbe leisten.

2020 wurde Sevan im 7. Jahr in Folge als Employee-Rated Great Place to Work ausgezeichnet und belegte Platz 124 auf der FT-1000-Liste der "Financial Times" mit den wachstumsstärksten Unternehmen Amerikas. Ebenfalls im Jahr 2020 rangierte Sevan auf Platz 16 der 50 besten Programmmanagement-Firmen von "Engineering News-Record" (ENR) und auf Platz 34 der 100 besten Construction-Management-for-Fee-Firmen von ENR. Auf unserer Website können Sie mehr über Sevan, unsere Auszeichnungen und Akquisitionen erfahren.

Sevan ist ein Bau- und Projektmanagement-Unternehmen, das innovative Technologien einsetzt, um seinen Kunden Spitzenleistungen zu bieten. Sevan hat seinen Hauptsitz in der Nähe von Chicago, nämlich in Downers Grove, Illinois, beschäftigt über 400 Mitarbeiter und hat eine internationale Niederlassung in London.

Über Sevan

Sevan Multi-Site Solutions hat den Anspruch, weltweit das beste Unternehmen für die Bereitstellung von Innovationen in Planung, Programmmanagement, Konstruktionsdiensten und Datenanalyse für Unternehmen mit mehreren Standorten zu sein. Sevan setzt sich leidenschaftlich dafür ein, Menschen, die Umwelt und die Geschäfte der Kunden zu stützen. Sevan unterstützt legendäre globale Marken wie 7-Eleven, AAFES, Albertsons, Amtrak, BP, Chipotle, DaVita, HCA Healthcare, Hallmark, HEB, Jiffy Lube, Kroger, Marathon, McDonald's, Office Depot, Starbucks, Sunoco, Walgreens Boots Alliance, Walmart und Zaxby's. Sevan startet Initiativen an mehreren Standorten auf effiziente, berechenbare und transparente Weise. Mit bahnbrechenden Technologielösungen optimiert Sevan die Konstruktion von Neubauten, Umbauten, Umgestaltungen und Renovierungen. Sevan hat lizenzierte Architekten in 49 Staaten sowie in D.C., den kanadischen Provinzen, Guam und den Nördlichen Marianen. Sevan beschäftigt professionelle Ingenieure und hat Generalauftragnehmerlizenzen in mehr als 25 Staaten. Seit seiner Gründung im Jahr 2011 hat Sevan mehr als 21.000 Einzelhandelsgeschäften und 14.000 Restaurants ein neues Gesicht gegeben und mehr als 28.000 Gutachten durchgeführt. Sevan Elevate, ein Programm, das die Sicherheit und Nachhaltigkeit im gesamten Unternehmen stärkt und kontinuierlich verbessert, ist darauf ausgerichtet, den Mitarbeitern und Kunden von Sevan hervorragende Leistungen zu bieten. Mehr über Sevan können Sie unter www.sevansolutions.com nachlesen.

