DJ SENTIMENT/Stimmung an Wall Street eingetrübt - DAX-Bären schauen zu

FRANKFURT (Dow Jones)--Kein einheitliches Bild liefern die jüngsten Stimmungsumfragen unter den Privatanlegern an der Wall Street und am deutschen Aktienmarkt. Recht eindeutig zeigt sich bei den US-Anlegern ein Wechsel aus dem Bullen- in das Bärenlager. Während dort die Treasurys unter Druck geraten und die Renditen nun gegenüber Aktien mehr Attraktivität als zuvor versprechen, wechseln die Privatanleger aus dem Bullen- in das Bärenlager. Damit haben sie alles richtig gemacht.

Laut der wöchentlichen AAII Sentiment Survey fiel das Bullenlager auf nun 40,3 Prozent nach 45,9 in der Vorwoche. Im Lager der Pessimisten befinden sich 34,4 Prozent nach 30,3 in der Umfrage zuvor. Das neutrale Lager profitierte ebenfalls, nun schauen 25,3 Prozent von der Seitenlinie dem Geschehen an der Wall Street zu, nach 23,8 in der Vorwoche.

In Deutschland präsentiert sich dagegen das Lager der optimistischen Privatanleger unverändert, allenfalls ist ein Wechsel der Bären an die Seitenlinie zu beobachten. Möglicherweise macht sie mürbe, dass jüngste Rücksetzer im DAX immer wieder schnell gekauft wurden, und ihr Risiko damit nicht belohnt wurde. Wie der wöchentlichen Sentiment-Umfrage der Deutschen Börse zu entnehmen ist, liegt der Bullenanteil der Privatanleger unverändert bei 45 Prozent. Das Lager der Bären leerte sich um 4 Prozentpunkte auf nur noch 28 Prozent. 27 Prozent der Privatanleger schauen nun von der Seitenlinie zu, was einem Plus von 4 Prozentpunkten entspricht.

March 04, 2021

