Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und die Länderchefs haben bei ihren Beratungen zur Corona-Pandemie eine Fortsetzung des Lockdowns bis zum 28. März, aber auch stufenweise Öffnungsschritte vereinbart. Möglich werden sollen diese durch mehr Corona-Schnelltests und eine deutliche Beschleunigung der Impfungen. Sie sollen zum Monatswechsel auch bei Hausärzten starten. Künftig soll es zudem den Anspruch auf mindestens einen kostenlosen Corona-Schnelltest pro Woche geben. Die Regeln für private Zusammenkünfte werden schon ab Montag wieder gelockert. "Wir stehen wieder an der Schwelle einer neuen Phase der Pandemie", sagte Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU). Dies sehe sie "mit berechtigten Hoffnungen". Es gelte, die nächsten Schritte klug zu gehen. "Es sollen Schritte der Öffnung sein und gleichzeitig Schritte, die uns nicht zurückwerfen."

Nach ersten Öffnungen vor allem bei Schulen und Friseuren sollen nun in einem zweiten Öffnungsschritt Buchhandlungen, Blumengeschäfte und Gartenmärkte "zukünftig einheitlich in allen Bundesländern dem Einzelhandel des täglichen Bedarfs zugerechnet" werden und so mit Hygienekonzepten und einer Begrenzung von einem Kunden pro zehn Quadratmeter "für die ersten 800 Quadratmeter Verkaufsfläche" und einem weiteren für jede weiteren 20 Quadratmeter wieder öffnen können.

Die Aktien von Siemens Energy steigen in den DAX auf. Wie die Deutsche Börse mitteilte, muss dafür Beiersdorf seinen Platz räumen und steigt in den MDAX ab. Erstmals wurde der Leitindex auch im März aufgrund der regulären Kriterien überprüft. Bisher war das nur im September der Fall gewesen. Für alle Indizes der DAX-Familie gelten bereits einige der neuen reformierten Regeln. Die Erweiterung des DAX auf 40 Werte wird allerdings erst im September vollzogen. Die Indexänderungen im Einzelnen:

=== + DAX - NEUAUFNAHME - Siemens Energy + DAX - HERAUSNAHME - Beiersdorf + MDAX - NEUAUFNAHME - Beiersdorf - Encavis - Nordex - Porsche + MDAX - HERAUSNAHME - Aareal Bank - Metro - Osram - Siemens Energy + TecDAX - NEUAUFNAHME - SMA Solar + TecDAX - HERAUSNAHME - New Work + SDAX - NEUAUFNAHME - Leoni - Suess Microtec - Aareal Bank - Metro - Osram + SDAX - HERAUSNAHME - Hornbach Baumarkt - SNP - CropEnergies - Nordex - Encavis

HENKEL (07:30)

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das Geschäftsjahr (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie und Dividende in Euro, nach IFRS):

. PROG PROG PROG GESAMTJAHR Gj20 ggVj Zahl Gj19 Umsatz 19.237 -4% 21 20.114 - Adhesive Technologies 8.609 -9% 18 9.461 - Beauty Care 3.748 -3% 18 3.877 - Laundry & Home Care 6.763 +2% 18 6.656 Organisches Wachstum -1,3 -- 20 0,0 - Adhesive Technologies -5,4 -- 19 -1,5 - Beauty Care -2,7 -- 19 -2,1 - Laundry & Home Care 5,4 -- 19 3,7 EBIT bereinigt 2.584 -20% 21 3.220 Ergebnis nach Steuern/Dritten bereinigt 1.855 -21% 20 2.353 Ergebnis je Vorzugsaktie bereinigt 4,28 -21% 21 5,43 Ergebnis nach Steuern/Dritten 1.644 -21% 17 2.085 Ergebnis je Vorzugsaktie 3,79 -21% 17 4,81 Dividende je Vorzugsaktie 1,81 -2% 20 1,85

GEA (07:30)

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das vierte Quartal (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro, nach IFRS):

. PROG PROG PROG 4. QUARTAL 4Q20 ggVj Zahl 4Q19 Auftragseingang 1.223 -9% 19 1.343 Umsatz 1.266 -6% 21 1.340 EBITDA* 136 -10% 20 150 EBIT* 79 -16% 5 93 Ergebnis nach Steuern/Dritten 54 -- 5 -286 Ergebnis je Aktie 0,26 -- 20 -1,59

- * vor Restrukturierungsaufwand

KNORR-BREMSE (07:00)

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das vierte Quartal (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro, nach IFRS):

. PROG PROG PROG 4. QUARTAL 4Q20 ggVj Zahl 4Q19 Auftragseingang 1.938 +1% 12 1.913 Umsatz 1.573 -3% 14 1.624 Operatives EBITDA 276 -9% 14 304 EBIT 204 -27% 14 280 Ergebnis nach Steuern/Dritten 114 -26% 13 155 Ergebnis je Aktie 0,71 -26% 13 0,96

Weitere Termine:

07:30 DE/Drägerwerk AG & Co KGaA, ausführliches Jahresergebnis, Lübeck

07:30 DE/Prosiebensat1 Media SE, Jahresergebnis (11:30 virtuelle BI-PK), Unterföhring

07:35 DE/Deutsche Pfandbriefbank AG, ausführliches Jahresergebnis (10:00 virtuelle Jahres-PK), Garching

07:40 DE/GFT Technologies SE, Jahresergebnis, Stuttgart

08:00 DE/Schaeffler AG, ausführliches Jahresergebnis (11:00 digitale Jahres-PK)

08:30 DE/Helma Eigenheimbau AG, ausführliches Jahresergebnis, Lehrte

11:00 DE/Siemens Mobility, PG (virtuell) mit CEO Peter zum Geschäftsupdate

DIVIDENDENABSCHLAG

Linde: 1,06 USD Rio Tinto: 2,8863 GBP

AUSBLICK KONJUNKTUR

- EU 11:00 Einzelhandelsumsatz Januar Eurozone PROGNOSE: -1,7% gg Vm zuvor: +2,0% gg Vm 11:00 Arbeitsmarktdaten Januar Eurozone Arbeitslosenquote PROGNOSE: 8,3% zuvor: 8,3% - US 14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 750.000 zuvor: 730.000 14:30 Produktivität ex Agrar 4Q (2. Veröffentlichung) annualisiert PROGNOSE: -4,7% gg Vq 1. Veröff.: -4,8% gg Vq 3. Quartal: +5,1% gg Vq Lohnstückkosten PROGNOSE: +6,6% gg Vq 1. Veröff.: +6,8% gg Vq 3. Quartal: -7,0% gg Vq 16:00 Auftragseingang Industrie Januar PROGNOSE: +2,3% gg Vm zuvor: +1,1% gg Vm

AUSBLICK EUROPÄISCHE ANLEIHE-AUKTIONEN

10:30 ES/Auktion 0,00-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Januar 2026 Auktion 1,40-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Juli 2028 Auktion 0,10-prozentiger Anleihen mit Laufzeit April 2031 Auktion 1,85-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Juli 2035 im Gesamtvolumen von 5,0 bis 6,0 Mrd EUR Auktion 1,00-prozentiger und inflationsindexierter Anleihen mit Laufzeit November 2030 im Volumen von 0,5 bis 1,0 Mrd EUR 10:50 FR/Auktion 0,00-prozentiger Anleihen mit Laufzeit November 2030 Auktion 0,50-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Mai 2040 Auktion 0,75-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Mai 2052 im Gesamtvolumen von 10 Mrd bis 11 Mrd EUR 11:00 SE/Auktion 0,125-prozentiger und inflationsindexierter Anleihen mit Laufzeit Juni 2026 im Volumen von 500 Mio SEK Auktion 0,125-prozentiger und inflationsindexierter Anleihen mit Laufzeit Juni 2030 im Volumen von 750 Mio SEK 11:00 GB/Auktion 0,25-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Juli 2031 im Volumen von 2,75 Mrd GBP 11:30 HU/Auktion 1,50-prozentiger Anleihen mit Laufzeit August 2026 im Volumen von 20 Mrd HUF Auktion 2,25-prozentiger Anleihen mit Laufzeit April 2033 im Volumen von 25 Mrd HUF Auktion 3,00-prozentiger Anleihen mit Laufzeit April 2041 im Volumen von 10 Mrd HUF

ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES

Aktuell: INDEX Stand +/- % DAX-Future 13.952,00 -0,46 S&P-500-Indikation 3.798,75 -0,48 Nasdaq-100-Indikation 12.576,50 -0,81 Nikkei-225 28.904,21 -2,22 Schanghai-Composite 3.523,71 -1,49 +/- Ticks Bund -Future 173,91 -2 Vortag: INDEX Schluss +/- % DAX 14.080,03 0,29 DAX-Future 14.017,00 -0,15 XDAX 14.021,95 -0,15 MDAX 31.561,87 -0,63 TecDAX 3.319,55 -1,34 EuroStoxx50 3.712,78 0,14 Stoxx50 3.187,31 -0,10 Dow-Jones 31.270,09 -0,39 S&P-500-Index 3.819,72 -1,31 Nasdaq-Comp. 12.997,75 -2,70 EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 173,93 -100

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Gut behauptet - Nach einem deutlicheren Anstieg am Vormittag, bei dem der DAX ein Rekordhoch markiert hatte, ließen steigende Anleiherenditen die Märkte am Nachmittag einen Großteil ihrer Gewinne abgeben. Für den Sektor der europäischen Automobilhersteller ging es um 2,6 Prozent nach oben. Stellantis schlossen trotz solider Geschäftszahlen knapp behauptet. Hier dürften Anleger nach dem guten Lauf der Aktie in den vergangenen Monaten Gewinne mitgenommen haben. Für Hiscox ging es in London um knapp 12 Prozent nach unten. Die Zahlen des britischen Spezialversicherers hatten nicht in allen Punkten überzeugt, zudem strich Hiscox die Schlussdividende für 2020.

DAX/MDAX/TECDAX

