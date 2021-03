Nicht nur Technologiewerte brechen unter der Last steigender Zinsen ein, auch Gold kann sich dem Abwärtssog nicht entziehen und verlor seit Jahresanfang gut neun Prozent an Wert. Beunruhigender ist noch eine andere Entwicklung, mit diesem Schritt wurde nämlich eine fünfwellige Impulswelle komplettiert, die mittelfristig bärische Auswirkungen auf den Goldpreis nehmen dürfte. Bereits seit Oktober steigt die Zinskurve zehnjähriger Staatsanleihen in den USA merklich an, der Goldpreis geriet zwar schon ...

Den vollständigen Artikel lesen ...