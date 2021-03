FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bundesanleihen sind am Donnerstag mit wenig Kursbewegung in den Handel gestartet. Am Markt war die Rede von einem impulslosen Auftakt. Der richtungsweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future fiel zu Handelsbeginn leicht um 0,03 Prozent auf 173,88 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe betrug wenig verändert minus 0,30 Prozent.

Die Lage an den Anleihemärkten ist zurzeit weniger turbulent als noch vor einigen Tagen. Zwar sind die Renditen wieder etwas gestiegen, allerdings nicht so stark wie noch im Februar. Im vergangenen Monat war es zu einem kräftigen Anstieg der Kapitalmarktzinsen gekommen, der viele Anleger verunsichert und die Aktienmärkte belastet hat. Ausgangspunkt waren steigende Wachstums- und Inflationsraten in den USA als Folge des riesigen geplanten Konjunkturpakets der US-Regierung.

Am Donnerstag werden einige Konjunkturdaten erwartet, allerdings überwiegend aus der zweiten Reihe mit weniger Marktrelevanz. Ein Auge dürften Anleger auf die wöchentlichen Arbeitsmarktdaten aus den USA werfen, da sie einen Hinweis auf den am Freitag anstehenden Arbeitsmarktbericht der Regierung geben.

Am Abend nimmt US-Notenbankchef Jerome Powell an einer Diskussionsrunde über den Arbeitsmarkt und den generellen Zustand der Wirtschaft teil./bgf/stk