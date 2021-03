Weinfelden (ots) - Lidl Schweiz führt ein neues Brotregal ein, in dem das Sortiment von regionalen Schweizer Bäckern direkt in den Lidl-Filialen angeboten wird. Das neue Konzept wird vorerst in 26 Schweizer Filialen eingeführt. Die Produkte sind alle komplett aus Handarbeit, zusatzstofffrei und zu 100 Prozent aus der Region. Falls das neue Konzept bei den Kunden ankommt, ist eine Ausweitung auf weitere Regionen möglich.Kleinbetriebe und auch regionale Bäckereien spüren die Auswirkungen der Coronakrise besonders. Mit einem neuen Brotkonzept will Lidl Schweiz genau diese regionalen Bäckereien unterstützen. Neu wird das Sortiment von einem regionalen Schweizer Bäcker in einem speziell gekennzeichneten Bereich direkt in den Filialen zu finden sein. Lidl Schweiz geht mit dem neuen Konzept auf das steigende Kundenbedürfnis nach mehr regionalen Produkten ein und fördert die Brotvielfalt in der Schweiz. So wird in den ersten 26 Filialen beispielsweise Gräncherbrot, Solothurnerbrot, Steinofen Brügeli hell/dunkel sowie Landfraue Ankezüpfe angeboten.Andreas Zufelde, Chief Commercial Officer von Lidl Schweiz: "Unser Brot wird regionaler. Es freut uns sehr, regionalen Bäckern die Chance zu bieten, ihre traditionellen und handgemachten Brote direkt in unseren Filialen anzubieten. Damit sind wir einer der wenigen grossen Detailhändler, bei denen man Brot vom regionalen Beck kaufen kann."Der BäckerLidl Schweiz beginnt das neue Konzept mit einem langjährigen Partner. Die Traditionsbäckerei Gassler aus Grenchen (SO) belieferte Lidl Schweiz schon bis anhin täglich mit frischem Brot. Nun bekommt das Gassler-Brot seinen eigenen Bereich, welcher auch die Marke Gassler trägt. Täglich produziert die Bäckerei 15 verschiedene regionale Brotspezialitäten für Lidl Schweiz. Peter Gassler, Inhaber des Familienbetriebs Bäckerei Gassler erklärt: "Die Kooperation mit Lidl Schweiz freut uns sehr. Wir können unser feines Brotsortiment in mehreren Lidl-Filialen anbieten und dadurch einer grösseren Kundschaft zugänglich machen."Die Brote von der Bäckerei Gassler sind ab sofort in 26 Filialen zwischen Neuenburg, Pruntrut, Basel und Bern erhältlich.Pressekontakt:MedienstelleDunantstrasse 158570 WeinfeldenTel.: +41 (0)71 627 82 00E-Mail: media@lidl.chOriginal-Content von: LIDL Schweiz, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100016795/100866310