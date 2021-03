Die RWE-Aktie hat zuletzt eine schwierige Phase hinter sich. Aktuell kämpft der DAX-Titel mit der 30-Euro-Marke, die schon überwunden geglaubt war. Derweil arbeitet der Versorger aber unbeeindruckt am Wandel zum Anbieter grüner Energien. Gerade beim Offshore-Wind hat RWE ambitionierte Pläne.Vor allem in Übersee will RWE künftig auch riesige Windparks auf offener See bauen. "Wir wollen unsere Kompetenz in der Offshore-Windenergie auch nach Asien und in die USA exportieren", so Anja-Isabel Dotzenrath, ...

