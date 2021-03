DJ EUREX/DAX-Future im Verlauf knapp unter 14.000er-Marke

FRANKFURT (Dow Jones)-Der DAX-Future präsentiert sich am Donnerstag im Verlauf knapp unter der 14.000er-Marke stabil. Der März-Kontrakt verliert 35 auf 13.982 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 14.014 und das Tagestief bei 13.893 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 3.527 Kontrakte. Zur Vorsicht mahnt, dass der März-Kontrakt nach dem Hoch am Vortag noch ein Intraday-Reversal hingelegt hat. Nun notiert der Terminkontrakt weiterhin in seiner Spanne zwischen rund 13.300 und 14.200 Punkten und dürfte damit zunächst eine weitere Konsolidierungsrunde drehen.

March 04, 2021 02:37 ET (07:37 GMT)

