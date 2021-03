Am deutschen Aktienmarkt dürften die steigenden Anleihezinsen erneut die Kurse unter Druck setzten. Der nach dem Rekordhoch am Vortag schon etwas zurückgefallene Dax +0,29% dürfte den schwachen internationalen Börsen folgen. Knapp eine halbe Stunde vor Xetra-Handelsbeginn wurde der DAX 0,2 Prozent tiefer bei 13.990 Punkten gesehen. Am Vortag hatte es beim Dax noch bis nahe an die 14.200 Punkte gereicht. ...

