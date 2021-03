Die ProSiebenSat.1 Media SE (ISIN: DE000PSM7770) will für das Geschäftsjahr 2020 eine Dividende in Höhe von 0,49 Euro je Aktie ausschütten. Beim derzeitigen Börsenkurs von 17,45 Euro liegt die aktuelle Dividendenrendite bei 2,81 Prozent. Im Vorjahr gingen die Aktionäre leer aus. Die Hauptversammlung soll am 1. Juni 2021 stattfinden. Seit dem Geschäftsjahr 2018 erfolgt eine Dividendenpolitik, die eine Ausschüttung an ...

