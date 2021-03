Liebe Leser, einige Akteure am Markt wurden in den letzten Tagen in Zoom getrieben mit der Ansage, Cathie Wood würde die Aktie treiben. Warum? Wieso sollte das so sein? Uns ein Rätsel. Kein Rätsel aber ist, was man auf Zoom jetzt tun kann. 1) Die Korrektur ist weit fortgeschritten. 2) Die Vola ist hoch. Ergo ...

Den vollständigen Artikel lesen ...