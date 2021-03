München (ots) -



Mit einem Marktanteil von 20,3 % erzielte "Wer weiß denn sowas?" einen neuen Bestwert der aktuellen Staffel. 4,186 Millionen Zuschauer*innen verfolgten die gestrige Ausgabe. Mit ihren Teamkapitänen Bernhard Hoëcker und Elton rangen die Comedians Rüdiger Hoffmann und Ingo Oschmann um die richtigen Antworten. Heute, am Donnerstag, 4. März 2021, treten die Moderatorinnen Jeannine Michaelsen und Janin Ullmann bei Kai Pflaume an.



Höchste Reichweite, bester Marktanteil für die neuen Folgen "Watzmann ermittelt": 3,340 Millionen Zuschauer*innen sahen gestern die Episode "Abschlag"; der Marktanteil lag bei 12,3 %. In 16 neuen Fällen ermitteln die Kommissare Benedikt Beissl (Andreas Giebel) und Jerry Paulsen (Peter Marton) noch bis Ende Juli 2021in Berchtesgaden - Spannung und Lokalkolorit garantiert.



