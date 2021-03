Die Zahlen zum abgelaufenen Geschäftsjahr fielen bei der Deutschen Telekom weitgehend gut aus. Doch bei der Großkunden-Tochter T-Systems läuft es weiterhin schleppend. T-Systems-Chef Adel Al-Saleh ist dennoch zuversichtlich, dass Europa Chancen im Wettbewerb mit den Cloud-Riesen aus den USA hat."Vieles hakt am Thema Regulation - es müsste eine Umgebung geben, wo Investments in ein solches Cloud-Unternehmen sehr attraktiv wären", so Al-Saleh im Gespräch mit der FAZ. "Dann müssten die europäischen ...

