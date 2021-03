Vikmanshyttan, Schweden (ots/PRNewswire) - Wir stellen das CTEK CS FREE vor: Power to go, wo immer Sie sindCTEK Sweden AB, eine weltweit führende Marke für Batteriemanagementlösungen, hat heute die europäische Markteinführung des CS FREE (https://www.ctek.com/uk/cs-free-portable-charger-and-power-bank-12v-for-your-vehicle-battery) bekannt gegeben, eines aufregenden neuen tragbaren Batterielade- und Wartungsgeräts mit revolutionärer Adaptive-Boost-Technologie, das einer leeren Fahrzeugbatterie innerhalb von 15 Minuten die nötige Energie gibt, um wieder in Gang zu kommen. Dieses aufregende neue Produkt ist jetzt in ganz Europa erhältlich.Das CS FREE ist das erste voll tragbare Ladegerät und Wartungsgerät mit Adaptive Boost Technolgie.Mit dem CS FREE sind Sie nicht an eine Steckdose gebunden. Es ist tragbar, so dass Sie Ihre 12-V-Blei-Säure- und Lithium*-Batterien auch dann geladen und gewartet halten können, wenn Sie keinen Zugang zum Stromnetz haben. Für längerfristige Wartungsladungen können Sie den mitgelieferten PD-Adapter verwenden, um über das Stromnetz zu laden, oder Sie laden mit Strom aus einem Solarpanel-Kit oder einer separaten Servicebatterie. Und mit USB-C- und USB-A-Ausgängen zum Laden von Laptops, Smartphones, Tablets usw. ist es die ultimative 12 V-Powerbank für Ihr Fahrzeug (https://www.ctek.com/uk/cs-free-portable-charger-and-power-bank-12v-for-your-vehicle-battery)!Das CS FREE verfügt über einen internen Akku, der in weniger als einer Stunde über den schnellen USB-C-Eingang des Geräts vollständig aufgeladen werden kann. Wenn er vollständig aufgeladen ist, hält seine Ladung bis zu einem Jahr, was ihn ideal für die Aufbewahrung im Fahrzeug macht, wenn Sie ihn brauchen.Stefan Magnusson, Sales Director Aftermarket von CTEK, sagte: "Wir freuen uns sehr, das CS FREE auf den Markt zu bringen, das erste einer neuen Generation von CTEK-Batterieladegeräten. Unser 'Voice of the Customer'-Programm hat ergeben, dass sich die Verbraucher viel mehr Unabhängigkeit vom Stromnetz wünschen sowie die Möglichkeit, bei einer leeren Batterie schnell wieder loslegen zu können. Das CS FREE erfüllt diese Bedürfnisse - es ist eine multifunktionale, tragbare Ladestation, die Sie frei macht - einfach aufladen, mitnehmen und überall nutzen."Das CS FREE ist für den Einsatz in Autos, Motorrädern, Freizeitfahrzeugen, Transportern und Booten geeignet. Es ist einfach zu bedienen, es müssen keine Modi ausgewählt werden - einfach anschließen und das CS FREE erledigt den Rest. Wenn Sie eine leere Batterie aufladen, zeigt Ihnen eine einfache LED-Anzeige an, wann Ihre Batterie genug Strom hat, um Ihr Fahrzeug zu starten. Außerdem gibt es eine Countdown-Anzeige, die Ihnen anzeigt, wie lange es noch dauert, bis Ihre Batterie vollständig geladen ist.Hauptmerkmale:- Kompatibel mit allen 12-V-Blei-Säure- und Lithium-Fahrzeugbatterien.- Adaptive Boost: eine revolutionäre neue Technologie, die von CTEK entwickelt wurde.Das CS FREE arbeitet sorgfältig den besten Weg aus, um jeder 12-V-Blei-Säure- oder Lithium-Batterie die richtige Menge an Strom zu geben, damit Sie Ihre Fahrzeugbatterie schnell aufladen können. Es bringt Ihr Fahrzeug innerhalb von 15 Minuten von einer leeren Batterie zum Starten, ohne dass Sie es an eine Steckdose anschließen müssen. Eine einfache LED-Anzeige zeigt Ihnen an, wann Ihre Batterie genug Strom hat, um Ihr Fahrzeug zu starten. Im Gegensatz zu den meisten Boostern oder Starthilfen reagiert das CS FREE sensibel auf den Zustand der Batterie und gibt ihr nur so viel Ladung, wie sie zum Starten benötigt - so ist es völlig sicher für die Fahrzeugelektronik.- Laden Sie überall: CTEK hat auch einige praktische Zubehörteile auf den Markt gebracht, die eine 5-A-Erhaltungsladung über ein Solarpanel oder eine 12-V-Servicebatterie ermöglichen.- USB-C-Ladekabelklemmen - befestigen Sie die USB-C-Ladeklemmen aneiner separaten 12-V-Servicebatterie, um die Batterie aufzuladenund zu warten, ohne sie an eine Steckdose anschließen zu müssen.Solarmodul-Kit - das CTEK-Solarmodul lässt sich perfekt mit dem CSFREE kombinieren, so dass Sie Ihre Batterie über ein Solarmodulaufladen und überall nutzen können, wo Sie sind. Faltbar, tragbarund in Sekundenschnelle angeschlossen, liefert dieses intelligenteund reaktionsschnelle Solarpanel-Kit zuverlässigen Solarstrom,wann immer Sie es brauchen.- Das CS FREE verfügt über einen internen Akku, der in weniger als einer Stunde über den schnellen USB-C-Eingang des Geräts vollständig aufgeladen werden kann. Wenn er vollständig aufgeladen ist, hält er seine Ladung bis zu einem Jahr, sodass er ideal im Fahrzeug aufbewahrt werden kann, wenn Sie ihn brauchen.- Aufbewahrungsmöglichkeiten: Lagern und transportieren Sie das CS FREE in einer robusten Aufbewahrungstasche oder montieren Sie das CS FREE mit der CS-Wandhalterung an der Wand - beide sind separat erhältlich.- Laden Sie Ihre Technologie auf: USB-C- und USB-A-Ausgänge zum Laden von Laptops, Smartphones, Tablets, Uhren und Kameras, auch wenn das CS FREE nicht an eine Steckdose angeschlossen ist.- Neuer Look: mit einem schlanken neuen ergonomischen Design und einem robusten und langlebigen Gehäuse.- Das CS FREE wird mit einer 2-jährigen Garantie geliefertStefan Magnusson fuhr fort: "Das CS FREE ist ein bahnbrechendes neues Produkt, das die ultimative Flexibilität zum schnellen und sicheren Laden Ihrer Fahrzeugbatterie bietet. Da sich die Fahrgewohnheiten vieler Menschen drastisch geändert haben - Autos werden seltener und in vielen Fällen auf kürzeren Strecken gefahren - arbeiten unsere Fahrzeugbatterien härter als je zuvor, wodurch das Risiko einer leeren Batterie steigt. Viele von uns haben nicht die Möglichkeit, ein Batterieladegerät an das Stromnetz anzuschließen - vielleicht, weil wir in einem Mehrfamilienhaus wohnen oder weil wir ein Saisonfahrzeug in einem Lagerraum oder in der Einfahrt aufbewahren. Das CS FREE gibt Ihnen nicht nur die Freiheit, überall aufzuladen, sondern auch die Gewissheit, dass Sie nicht mit einer leeren Batterie gestrandet sind."Das CS FREE ist ab sofort in Europa im Handel erhältlich und wird noch in diesem Jahr in Australien (2. Quartal 2021) und Nordamerika (3. Quartal 2021) auf den Markt kommen.Klicken Sie hier (https://www.ctek.com/uk/cs-free-portable-charger-and-power-bank-12v-for-your-vehicle-battery) für weitere Informationen über das CS FREE*12 V Lithium (LiFePO4)PRESSEANFRAGENKatharine ParkerPR-ManagerTel.: +44 (0)7974 141266E-mail: Katharine.parker@ctek.comFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1444265/CTEK_CS_FREE.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1294898/CTEK_Logo.jpgOriginal-Content von: CTEK, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/130486/4854563