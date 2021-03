Immensee, Schweiz (ots) - Im Job angespannt, unsicher oder überfordert? Ist die Arbeitssituation sogar dominiert von Angst? "Mit der OnlineSprechstunde wollen wir Menschen helfen, wieder selbstbestimmt und motiviert ihrer Arbeit nachzugehen und steigern so das Wohlbefinden von Mitarbeitenden und Führungskräften in Unternehmen," erklärt Christian Czupalla, Gründer von weEmpower. Die Praxis-Akademie für Leadership und People-Empowerment bietet mit diesem Angebot Menschen die Möglichkeit, belastende Situationen in der Arbeit deutlich zu verbessern oder gänzlich aufzulösen. Durch den diskreten Austausch mit einer erfahrenen Fachkraft, die die jeweilige Situation neutral betrachtet und neue Perspektiven aufzeigt, ermöglicht weEmpower eine Außenansicht auf das Anliegen der Klient*innen. So können Menschen im Arbeitsalltag neue Wege sehen und haben die mentale Stärke und Selbstwirkungskraft, Probleme aus eigenem Antrieb anzugehen.Ein Video zur Erklärung der OnlineSprechstunde vermittelt Orientierung: weEmpower OnlineSprechstunde Arbeitswelt - YouTube (https://www.youtube.com/watch?v=CQno8T8M9F4&feature=emb_imp_woyt)Die OnlineSprechstunde können Mitarbeitende und Führungskräfte in Deutschland, Österreich und der Schweiz selbst online buchen und dabei ihre persönliche Fachperson auswählen: 24/7, völlig unkompliziert und hundertprozentig anonym unter www.weempower.chweEmpower: "Wir bewegen Ihre Themen zur Lösung"Das weEmpower-Team kennt die Sorgen von Menschen im Daily Business und fokussiert sich daher neben seinem Praxis-Empowerment für Leadership aktuell vor allem auf die neue OnlineSprechstunde - mit dem Ziel, Überforderung frühzeitig effizient zu beenden und so die Leistungsfähigkeit von Teams und Unternehmen dauerhaft zu steigern. Denn vor dem Hintergrund großer gesellschaftlicher Herausforderungen kommen derzeit rasend schnell neue Ansprüche auf die Arbeitswelt zu: Worüber gestern in Unternehmen noch lebhaft diskutiert wurde, ist inzwischen in den meisten Firmen Standard: HomeOffice. "Doch die neue Situation im NewNormal hat zahlreiche Mitarbeitende, Führungskräfte und Firmen überholt. Aktuell sind viele im Arbeitsalltag überfordert und erleben ihre berufliche Situation als besondere Belastung. Hier greift unser Angebot der OnlineSprechstunde: ein einfacher Schritt für jeden, das eigene Arbeitsleben im Heute zu verbessern," erklärt Christian CzupallaPressekontakt:weEmpower GmbHCommunicationsBrigitte Bischoffbb@weempower.chTel. +41 41 510 01 44Original-Content von: weEmpower GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100083566/100866327