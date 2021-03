FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Geschäftszahlen von Uniper sind am Donnerstag am Markt gut angekommen. Die Aktien gewannen unter den Top-Werten im schwachen MDax rund ein Prozent. Der Energiekonzern kam ohne größere Blessuren durch das Corona-Jahr 2020. Die Ergebnisse hätten sogar seine hohen Erwartungen übertroffen, schrieb Barclays-Analyst Peter Crampton in einer ersten Reaktion.

Versorgertitel waren am Donnerstag insgesamt gefragt. Der europäische Sektor lag mit plus 0,7 Prozent an der Spitze der Stoxx-600-Übersicht. Im Dax waren RWE mit plus 1,5 Prozent vorne./ajx/jha/