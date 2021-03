FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 04.03.2021 - 11.00 am



- BARCLAYS CUTS AVAST PRICE TARGET TO 565 (590) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS INITIATES PZ CUSSONS WITH 'OVERWEIGHT' - TARGET 300 PENCE - BARCLAYS RAISES HUNTING PRICE TARGET TO 300 (260) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES SCHRODERS PRICE TARGET TO 3430 (3400) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS RAISES TRAVIS PERKINS TARGET TO 1375 (1350) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BERENBERG CUTS HISCOX PRICE TARGET TO 973 (1089) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG RAISES COMPUTACENTER PRICE TARGET TO 3000 (2600) PENCE - 'BUY' - CITIGROUP RAISES MONDI PLC PRICE TARGET TO 2100 (1800) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK CUTS WEIR GROUP TO 'HOLD' ('BUY') - TARGET 2000 (2100) PENCE - JEFFERIES RAISES POLYMETAL PRICE TARGET TO 1950 (1900) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES TRAVIS PERKINS PRICE TARGET TO 1829 (1597) PENCE - 'BUY' - JPMORGAN CUTS INTERCONTI HOTELS TO 'UNDERWEIGHT' ('NEUTRAL') TARGET 4000(4400)P - JPMORGAN CUTS VESUVIUS PRICE TARGET TO 526 (591) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN RAISES ASHTEAD GROUP PRICE TARGET TO 4300 (3500) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES AVIVA PRICE TARGET TO 447 (383) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES MELROSE INDUSTRIES TARGET TO 210 (185) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES WEIR GROUP PRICE TARGET TO 1800 (1650) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN RAISES WHITBREAD TO 'OVERWEIGHT' ('NEUTRAL') - TARGET 4000 (2400) P - LIBERUM CUTS PLUS500 PRICE TARGET TO 1860 (1990) PENCE - 'BUY' - LIBERUM RAISES AB DYNAMICS PRICE TARGET TO 2400 (2300) PENCE - 'BUY' - LIBERUM RAISES GALLIFORD TRY PRICE TARGET TO 200 (150) PENCE - 'BUY' - RBC RAISES RATHBONE BROS PRICE TARGET TO 1975 (1910) PENCE - 'OUTPERFORM' - SOCGEN RAISES RECKITT BENCKISER TO 'BUY' (SELL) - PRICE TARGET 7000 (5900) PENCE - UBS CUTS JUPITER FUND TO 'NEUTRAL' ('BUY') - TARGET 290 (320) PENCE - UBS RAISES GLENCORE PRICE TARGET TO 330 (320) PENCE - 'BUY'



dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH assumes no liability for the correctness of this information./rob

Kostenloser Wertpapierhandel auf Smartbroker.de