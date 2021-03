Köln/Frankfurt (ots) - Die Türkei, Griechenland und Mallorca sind beliebteste Badeziele, Deutschland-Urlaub boomt, 42 Kataloge mit vielen neuen Angeboten- Jetzt buchen und von Frühbucherermäßigungen profitieren- Kein Risiko und maximale Flexibilität durch Umbuchungs- und Stornierungsmöglichkeiten- Top-Ziele im Sommer: Türkei, Griechenland, Deutschland und Mallorca- 400 neue beliebte Hotels in vielen Urlaubszielen- 800 Hotels als hochwertige Badepauschale mit kostenfreier Umbuchungsoption bei Dertour Plus buchbar42 Kataloge: Weltweit neue Angebote für Urlaub mit Sicherheit, Abstand und Privatsphäre, viele neue Hotels für BadeurlaubDie DER Touristik empfiehlt eine frühzeitige Planung und Buchung des Sommerurlaubs 2021. Wie der Reiseveranstalter mit seinen Marken Dertour, ITS, Jahn Reisen, Meiers Weltreisen und Travelix, im Vorfeld der virtuellen Reisemesse ITB Now mitteilt, sind seine Reiseprogramme synchron zu den behördlichen Vorgaben freigeschaltet. Hierbei werden Reiserestriktionen sowie Tests und gegebenenfalls eine Impflicht beachtet und den DER Touristik-Kunden mitgeteilt.Auf den Sommer 2021 blickt die DER Touristik zuversichtlich. Trotz der anhaltenden weltweiten Reisebeschränkungen und der dynamischen Lage meldet die DER Touristik Anfang März eine steigende Nachfrage für Sommerurlaub. "Viele Menschen haben bereits im vergangenen Jahr auf ihren geplanten Urlaub verzichten müssen. Das Bedürfnis nach Abwechslung und einer Auszeit mit der Familie ist extrem groß. Das zeigen unsere Buchungseingänge und auch verschiedene Studien zum Reiseverhalten der Deutschen in diesem Jahr - noch im Laufe des frühen Sommers werden wir den Effekt eines knallenden Korkens aus einer gefüllten Flasche bei den Buchungen spüren", sagt Dr. Ingo Burmester, CEO DER Touristik Central Europe, im Vorfeld der ITB."Die Verunsicherung ist allerdings durch die sich ständig ändernden Bedingungen bei den Verbrauchern verständlicherweise hoch. Deshalb setzen wir auf ein Sicherheitskonzept für unsere Gäste und auf maximale Flexibilität bei der Buchung. Ich bin zudem davon überzeugt: 2021 wird ein Last-Minute-Jahr, hier wird es bei uns viele sehr attraktive Angebote geben", so Burmester. Urlauber profitierten gerade jetzt von den vielen Frühbucherermäßigungen und sie würden auch bei einer frühen Buchung kein Risiko eingehen. "Wir haben extrem flexible Umbuchungs- und Stornierungsoptionen aufgelegt, um unseren Gästen eine maximale Planungssicherheit zu geben. Sollten behördliche Vorgaben eine Reise verhindern, dann greifen unsere kostenfreien Stornomöglichkeiten. Die Sicherheit unserer Gäste hat oberste Priorität", betont Burmester. "Wir gehen keine Experimente ein!"Veranstalter setzt auf Hygienekonzepte und TestrategienDen Start der bundesweiten Impfungen begrüßt die DER Touristik ausdrücklich. "Impfungen, eine ausgereifte Teststrategie und Hygienekonzepte sind für viele Branchen ein wichtiger Schritt in Richtung Normalität. Auch wir setzen große Hoffnungen darauf! Die Frage, ob sich Vorteile für geimpfte Personen ableiten lassen, ist aus meiner Sicht verfrüht", sagt Burmester. Zu viele Aspekte seien noch offen und erst dann, wenn alle Menschen in Deutschland ein Impfangebot erhalten haben, könne man sich diese Frage stellen. Bis dahin folgt die DER Touristik allen länderspezifischen Empfehlungen und Regelungen. Impfreisen oder Angebote speziell für geimpfte Gäste plant der Reisekonzern nicht.Viele Länder hätten kontinuierlich in Hygienekonzepte investiert und sich hervorragend auf die kommende Sommersaison vorbereitet, so Burmester. Vor allem Griechenland profitiert von seinen positiven Erfahrungen aus 2020 und positioniert sich in diesem Jahr mit sehr guten Hygienekonzepten. Auch für ihre rund 100 eigenen Hotels in 16 Ländern hat die DER Touristik die Hygienekonzepte weiter ausgearbeitet.Ausbau in vielen Ländern und in nachgefragten ReiseartenDie Top-Ziele des kommenden Sommers sind die Türkei, Griechenland, Deutschland und Mallorca. Gefolgt werden diese von Frankreich, Italien, den Kanaren, Kroatien und Bulgarien. Der Trend zu Urlaub mit Eigenanreise hat sich durch die Pandemie nochmals verstärkt. Gerade Familien planen für den kommenden Sommer vermehrt Urlaub im eigenen Land, in Österreich und in den Niederlanden. Auf der Fernstrecke liegen die Malediven, die Dominikanische Republik und Kuba in der Beliebtheit weit vorne.Für die steigende Nachfrage ist die DER Touristik durch den Ausbau ihres Hotelangebotes zur Sommersaison um mehr als 400 neue Häuser gut gerüstet. Insbesondere in Spanien, Griechenland, Italien und Deutschland wurde das ohnehin schon umfangreiche Programm aufgestockt. Ausgebaut wurde ebenfalls das eigene Hotelportfolio der DER Touristik. Zu den rund 100 Hotels der Marken Cooee, Sentido, Primasol, Aldiana, lti, Calimera und Playitas sind zum Sommer acht Sentido-Anlagen hinzugekommen."Wir haben unsere aufgelegten Reisen trotz Pandemie nicht reduziert - im Gegenteil. Wir haben uns auf die Bedürfnisse unserer Gäste eingestellt und vor allem in den Segmenten Naturerlebnisse, Aktivreisen, kleine Hotels mit viel Privatsphäre und Kleingruppen-Rundreisen unser Angebot ausgebaut", sagt Dr. Ingo Burmester. 200 Kleingruppenreisen mit maximal 14 Personen sind beispielsweise bei Dertour und Meiers Weltreisen buchbar, davon sind 34 neu für den kommenden Sommer - vor allem im südlichen Europa. Das Angebot an Flussreisen wurde ebenso stark ausgebaut, wie Campurlaub. So hat Dertour, der Experte für Campmobile, sein Angebot in ganz Europa vergrößert. Für 2021 wurde erstmals der Katalog "Dertour-Campurlaub" aufgelegt.Attraktiv ist auch das neue Sommerprogramm von Dertour Plus mit hochwertigen Badepauschalen und kostenfreier Umbuchungsoption: Insgesamt 800 Hotels sind als Dertour Plus-Pauschale inkl. Rail & Fly-Tickets, Gästebetreuung, Flug und Transfers buchbar. Alle Hotels des Dertour Plus-Programms verfügen über mindestens 4-Sterne und eine Holidaycheck-Weiterempfehlungsrate von mindestens 80 Prozent. Die Badepauschalen von Dertour Plus sind ohne Angabe von Gründen bis 14 Tage vor Abreise kostenfrei umbuchbar auf einen späteren Termin oder eine andere Dertour Plus-Pauschalreise.Für den Sommer 2021 setzt die DER Touristik weiterhin auf gedruckte Kataloge: Insgesamt 42 Kataloge, darunter 24 Jahresprogramme, hat der Reisekonzern auf den Markt gebracht.HintergrundZur DER Touristik Deutschland gehören die Reiseveranstalter Dertour, ITS, Jahn Reisen, Meiers Weltreisen und Travelix. Sie bieten Baustein-, Fern- und Pauschalreisen in 179 Ländern der Welt an, darunter Badeurlaub, Familienferien, Städtetrips, Flussreisen, Hochseekreuzfahrten, Reisen zu Sportevents und vieles mehr. Die DER Touristik Deutschland ist Teil der DER Touristik Group.Über die DER Touristik GroupEine Reise schafft Erinnerungen und unvergessliche Momente. Für unsere 8,4 Millionen Kunden jährlich möchten wir genau das erreichen. Wir sind an ihrer Seite - bei der Onlinebuchung oder im Reisebüro genauso wie bei ihrem Aufenthalt am Reiseziel. Unser Angebot ist bunt wie die Welt: Wer mit unseren Veranstaltern oder Spezialisten seine Koffer packt, kann 179 Länder der Welt kennenlernen.Die DER Touristik Group ist in 16 Ländern Europas aktiv und beschäftigt rund 10.100 Mitarbeiter. Im Jahr 2019 erzielte die Reisesparte der REWE Group einen Umsatz von 6,5 Milliarden Euro.