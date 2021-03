Jahrelang haben sich Lkw-Hersteller über Preise ausgetauscht - so viel ist klar. Über möglichen Schadenersatz für die Kunden dagegen wird wohl noch Jahre gestritten werden. Eine neue Forderung ist jetzt in Stuttgart eingegangen. Daimler ist wegen der Beteiligung am sogenannten Lkw-Kartell mit weiteren Schadenersatzforderungen in Millionenhöhe konfrontiert. Der Spediteursverbund Elvis will am Landgericht Stuttgart inklusive Zinsen rund 160 Millionen Euro erstreiten, wie Rechtsanwalt Moritz Lorenz ...

