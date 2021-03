Mit 312 Mio. EUR Jahresumsatz war 2020 ein Rekordjahr für den europäischen Re-Commerce-Spezialisten momox: ein Umsatzplus von 25%. Seit der Gründung in 2004 habe das Digitalunternehmen aus Berlin mehr als 250 Mio. gebrauchte Bücher, Medienartikel und Kleidung an- und weiterverkauft und beschäftigt aktuell über 1.900 Mitarbeiter*innen an sechs Standorten. Fashion-Segment weiterhin als Wachstumstreiber ...

