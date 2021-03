Mainz (ots) - Woche 10/21So., 7.3.Bitte neuen Ausdruck beachten:17.55 ZDF.reportage (HD/UT)Lockern oder LockdownKippt die Stimmung?Deutschland 2021("ZDF.reportage: Minijobber in Not" verschiebt sich aufSo., 28.3.2021, 17.55 Uhr.)__________________________Bitte neuen Ausdruck beachten:5.00- ZDF.reportage (HD/UT)5.30 Lockern oder LockdownKippt die Stimmung?(von 17.55 Uhr)Deutschland 2021(Die Wiederholung "ZDF.reportage: Minijobber in Not" verschiebt sich aufSo., 28.3.2021, 5.00 Uhr.)Do., 11.3.17.15 ZDF SPORTextra - WintersportBiathlon-Weltcup10 km Sprint Männer. . .Bitte Änderung beachten:Expertin: Laura DahlmeierBitte streichen: Experte: Sven FischerFr., 12.3.17.15 ZDF SPORTextra (VPS 16.10)WintersportBiathlon-Weltcup7,5 km Sprint Frauen. . .Bitte Änderung beachten:Expertin: Laura DahlmeierBitte streichen: Experte: Sven FischerWoche 11/21Mi., 17.3.11.15 SOKO StuttgartBitte streichen: AudiodeskriptionWoche 12/21So., 21.3.9.03 sonntagsBitte Änderung beachten:Überleben im Netz - Alltag mit SmartphoneBitte streichen: Die Polizei in Corona-ZeitenMo., 22.3.11.15 SOKO StuttgartBitte streichen: AudiodeskriptionWoche 13/21So., 28.3.Bitte Änderung beachten:17.55 ZDF.reportageMinijobber in Not(Text und weitere Angaben s. So., 7.3.2021, 17.55 Uhr.)("ZDF.reportage: Schönheit, Selfies, Selbstkontrolle" entfällt.)___________________________Bitte Änderung beachten:5.00- ZDF.reportage5.30 Minijobber in Not(von 17.55 Uhr)(Text und weitere Angaben s. So., 7.3.2021, 5.00 Uhr.)(Die Wiederholung "ZDF.reportage: Schönheit, Selfies, Selbstkontrolle" entfällt.)Pressekontakt:ZDF-PlanungTelefon: +49-6131-70-15246Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/4854784