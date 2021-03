München (ots) - Der gestrige Corona-Gipfel brachte erwartungsgemäß recht schwammige und unverbindliche Ergebnisse. Zwar kann - ab Anfang April - vieles wieder geöffnet werden, aber nur solange der Inzidenzwert stimmt. Ist letzteres nicht der Fall, dann gehen etwa Landkreise wieder in einen Lockdown.Für die Bayernpartei ist dieser fortgesetzte Lockdown - ohne die Gefährlichkeit der Pandemie in irgendeiner Form kleinreden zu wollen - in erster Linie die Folge von kompletten Versagen der Verantwortlichen.Denn ein sehr gut gangbarer Weg aus dem Dilemma sind Schnelltests. Nun hat sich bei der gestrigen Konferenz herausgestellt, dass diese durch den Bund noch gar nicht bestellt wurden. Und wenn die Bundeskanzlerin gestern den Aufbau(!) einer "umfassenden Teststrategie" angekündigt hat, dann muss die Frage gestellt werden, warum dies - ein Jahr nach Beginn der Pandemie - noch nicht lange erledigt ist. Andere Länder sind da schon viel weiter.Der Landesvorsitzende der Bayernpartei, Florian Weber, forderte Konsequenzen: "Erst das Debakel bei der Impfstoffbeschaffung, jetzt nicht bestellte Schnelltests und ich möchte zusätzlich erwähnen, dass bundesweit derzeit nur 2,7% der Bevölkerung vollständig geimpft sind. Eine Lachnummer, wenn man sich Zahlen anderer Länder ansieht.Wir könnten beim Weg aus dem Lockdown schon viel weiter sein, wenn wir nicht von solchen Dilettanten regiert werden würden. Eigentlich sollten sie alle ihren Hut nehmen müssen, aber zumindest der Bundesgesundheitsminister ist nach gestern völlig untragbar geworden."Pressekontakt:Harold Amann, LandespressesprecherKontakt: Telefon (Voicebox) und Fax: +49 321 24694313,presse@bayernpartei.deBayernpartei, Landesgeschäftsstelle, Baumkirchner Straße 20, 81673MünchenOriginal-Content von: Bayernpartei, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/127746/4854888