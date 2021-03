BRÜSSEL (dpa-AFX) - Weniger Arbeitslosigkeit, mehr Fortbildungen und mehr Wohlstand bis 2030: Die EU-Kommission hat ein neues Flagschiffprojekt für ein sozialeres Europa vorgestellt. Die Absicht des Plans ist es, neue Regeln auf EU-Ebene, aber auch national und regional umzusetzen.

"Wir haben uns ehrgeizige Ziele gesetzt", sagte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen am Donnerstag in Brüssel. Dazu gehören drei Hauptaspekte, die von der Kommission als Wegmarken bis 2030 genannt werden.

Mindestens 78 Prozent der Bevölkerung und damit fünf Prozentpunkte mehr als 2019 - also vor der Corona-Krise - im Alter zwischen 20 und 64 sollen im Jahr 2030 Arbeit haben. Außerdem sollen mindestens 60 Prozent der Erwachsenen jedes Jahr an einer Fortbildung teilnehmen und die Zahl der von Armut oder sozialem Ausschluss gefährdeten Menschen soll in den kommenden zehn Jahren um mindestens 15 Millionen reduziert werden. 2019 waren laut Eurostat gut 91 Millionen Menschen in den 27-EU-Ländern von Armut oder sozialem Ausschluss bedroht./mjm/DP/eas