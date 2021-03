Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Der ITRAXX Senior Financial setzte gestern seinen kurzfristigen Abwärtsimpuls fort, so die Analysten der Helaba.Konjunkturhoffnungen und eine damit einhergehende Risk-on-Stimmung hätten für Rückenwind gesorgt. Entsprechend scheinen die Gefahren für eine Spread-Ausweitung auf mittlere Sicht zunächst etwas gebannt, so die Analysten der Helaba. Aber auch die weitere Zinsentwicklung sollte im Auge behalten werden. Gestern hätten Meldungen für Verwirrung gesorgt, wonach die EZB möglicherweise nicht mit größeren Schritten gegen den Renditeanstieg vorgehen wolle. Verbale Interventionen und die Flexibilität des Anleihekaufprogramms könnten ausreichen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...