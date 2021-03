Utrecht, Niederlande (ots/PRNewswire) - Team Jumbo-Visma wird die Fahrzeugverfolgungstechnologie von Fleet Complete für seinen neuen Fuhrpark nutzen, um während der Trainings und Veranstaltungen Erkenntnisse in Echtzeit zu gewinnen.Fleet Complete gab heute bekannt, dass das Unternehmen offizieller neuer Lieferant von Flottenmanagementtechnologie für Team Jumbo-Visma sein wird - ein Sportteam in den Niederlanden, das seine professionellen Rad- und Eisschnelllaufteams unterstützt, die bei internationalen Veranstaltungen wie der Tour de France und den jährlichen Weltmeisterschaften für Männer und Frauen zu den Spitzenreitern gehören.Die neue Flotte von Team Jumbo-Visma, bestehend aus Transportfahrzeugen und Teamleader-Autos, wird mit der fortschrittlichen Tracking-Technologie von Fleet Complete ausgestattet, um Echtzeitdaten aus dem Feld zu erhalten.Diese mit dem Motor verknüpften Daten werden auf vielfältige Weise genutzt - von der Standortverfolgung über die Wartungsplanung bis hin zur Kostenplanung und Kilometerzählung."Die Zusammenarbeit mit Team Jumbo-Visma und ihrer Flotte ist eine aufregende Gelegenheit für uns. Es zeigt die Vorteile der Flottentelematik in einem neuen Umfeld", sagt Tessa Hoff, Head of Europe Marketing bei Fleet Complete. "Ihre Fahrzeuge werden zwischen Trainingslagern und Rennen an verschiedenen Orten in Europa aufgeteilt. Mit unseren bordeigenen Geräten, die sich direkt mit einer cloudbasierten Plattform verbinden, haben sie einen klaren und sofortigen Überblick darüber, wo sich alle Fahrzeuge befinden, wer sich in ihnen befindet, wie viel sie fahren, wie schnell und in welchem Rennen.""Bei unseren Trainings und Veranstaltungen legen wir bis zu viertausend Kilometer pro Woche zurück, was einen erhöhten Kraftstoffverbrauch und einen höheren Fahrzeugverschleiß bedeutet", ergänzt Jan Boven, Sportlicher Leiter von Team Jumbo-Visma. "Die Plattform von Fleet Complete wird uns tiefere Einblicke geben, die wir für die Sicherheit und die Einsparung von Zeit und Geld nutzen können. Rechtzeitige Wartungswarnungen, genaue Kilometerstände und Motordaten in Echtzeit sind entscheidend, um unsere Fahrzeuge in einem Top-Zustand zu halten, unsere Fahrer sicher auf der Straße zu haben und unsere Flotte steuerlich verantwortlich zu halten."Im Laufe der Jahre war Fleet Complete ein starker Partner für Innovatoren im Rennsport, insbesondere im professionellen Radsport. Zusammen mit Team Jumbo-Visma unterstützt das Unternehmen die Werte Innovation, Wissensaustausch und gemeinsame Anstrengungen in der Talententwicklung.Soziale NetzwerkeTwitter: @FleetCompleteLinkedIn: Fleet CompleteFacebook: Fleet CompleteInformationen zu Fleet CompleteFleet Complete® ist ein führender weltweiter Anbieter von vernetzter Fahrzeugtechnologie, der geschäftskritische Lösungen für das Management von Fuhrparks, Anlagen und mobilen Arbeitskräften liefert. Das Unternehmen betreut etwa 600.000 Abonnenten und über 40.000 Unternehmen und Regierungsorganisationen in Kanada, den USA, Mexiko, Australien und ganz Europa. Das Unternehmen unterhält wichtige Vertriebspartnerschaften mit AT&T in den USA und Mexiko, TELUS und Rogers in Kanada, Telstra in Australien, Telia in Dänemark, COSMOTE in Griechenland und der Deutschen Telekom (T-Mobile) in mehreren europäischen Ländern. Fleet Complete pflegt starke OEM-Partnerschaften mit globalen Marktführern wie Cummins, Ford, General Motors, Mitsubishi Australia und Toyota, um nur einige zu nennen. Es ist nach wie vor eines der am schnellsten wachsenden Unternehmen weltweit und hat zahlreiche Auszeichnungen für Innovation und Wachstum erhalten.Weitere Informationen finden Sie auf www.fleetcomplete.comInformationen zu Team Jumbo-VismaTeam Jumbo-Visma ist eine niederländische Profi-Sportmannschaft, die auf höchstem Niveau agiert und 365 Tage im Jahr sichtbar ist. Wir kombinieren Radsport und Eisschnelllauf, Männer und Frauen, und junge Talente mit Erfahrung. Wissen geht mit Leistung einher. Wir lieben, was wir tun, wir sind leidenschaftlich und wir sind engagiert. Management, Trainer, Athleten, Partner, Büro, Soigneurs und Mechaniker arbeiten alle zusammen, teilen ihr Wissen und ermutigen sich gegenseitig, höher zu streben mit einem gemeinsamen Ziel: gemeinsam zu gewinnen!Durch die Zusammenlegung eines professionellen Radsportteams und eines professionellen Eisschnelllaufteams haben wir die Grundlage für ein neues Organisationsmodell im niederländischen Spitzensport geschaffen. Unser Modell dreht sich um den Austausch von Wissen, die Entwicklung von Talenten und die Bündelung von Anstrengungen. Sowohl sportlich als auch wirtschaftlich und kommunikativ. Es entsteht eine neue Spitzensportkultur, die dank der sportlichen Leistungen und der großen Anziehungskraft mit "Hollands Ruhm" als wichtigstem Wert wirbt. Damit wollen wir eine neue Generation von Sportlern und Fans inspirieren.Weitere Informationen finden Sie unter www.teamjumbovisma.comPressekontakt:Tim Kwan, Global Director Marketing, Fleet Complete, marketing@fleetcomplete.comOriginal-Content von: Fleet Complete, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/119291/4854951