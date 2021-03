Ein neues Gesetz im US-Bundesstaat Arizona erhöht den Druck auf Apple und Google, was deren strikten Regeln in den App-Stores angeht. Jetzt könnten alternative Bezahlwege möglich werden. Seit Monaten fechten die Macher des populären Spiels Fortnite, Epic Games, und die Betreiber der beiden großen App-Stores, Apple und Google, einen - juristischen - Kampf darum aus, wie die Bezahlung von Spielen und In-App-Käufen geregelt werden soll. Aktuell erlauben die Tech-Konzerne keine alternativen Bezahlwege und verdienen an allen Umsätzen mit. Ein Versuch seitens Epic Games, ein eigenes ...

Den vollständigen Artikel lesen ...