Frankfurt am Main (www.anleihencheck.de) - Chinas Regierung will ausufernde Entwicklungen im Immobiliensektor unter Kontrolle bringen und hat dafür die Drei-Roten-Linien-Regelung eingeführt, so die Experten von UBS Asset Management."Diese neue Maßnahme dürfte zur Aufwertung der Kreditqualität von Immobilienentwicklern führen und eröffnet daher Anlagechancen für Anleiheinvestoren", sage Hayden Briscoe, Head of Fixed Income Asia-Pacific bei UBS Asset Management, und ergänze: "Das Bewertungsniveau im Immobiliensektor ist derzeit sehr attraktiv und wir denken, dass sich jetzt eine exzellente Gelegenheit für Anleger bietet." ...

