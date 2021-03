Berlin (ots) - Schrittweise Lockerungen stärken Sport, Bewegung und GesundheitIn der gestrigen Sitzung der Ministerpräsidenten der Länder mit Bundeskanzlerin Merkel wurden auch wichtige Beschlüsse zum Breitensport gefasst. Dazu erklärt der sportpolitische Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Eberhard Gienger:"Mit den gestrigen Beschlüssen haben wir nunmehr eine Öffnungsperspektive für den Breitensport. Das ist gerade für Kinder und Jugendliche wichtig, denn hierdurch kann die Bewegungsarmut der letzten Monate durchbrochen werden. Die schrittweisen Lockerungen stehen für ein verantwortungsvolles Handeln und sind ein wichtiges Zeichen für mehr Sport, Bewegung und Gesundheit.Die Vereine und Sporttreibenden müssen ihrerseits gewissenhaft mit der Situation umgehen, die verschiedenen Konzepte zu den einzelnen Sportarten beachten und sich an die allgemeinen Hygienevorschriften halten. Wenn der Sport umsichtig vorangeht, kann dieser auch Vorbild für andere gesellschaftliche Bereiche sein.Sportvereine können als soziale Tankstellen angesehen werden und übernehmen wichtige Funktionen für unser Gemeinwesen. Gemeinsames Sporttreiben stärkt zudem den Zusammenhalt einer Gesellschaft und die Psyche eines jeden Einzelnen. Gerade in herausfordernden Zeiten kann dies einen entscheidenden Unterschied machen. Im Sport kommen Menschen jeden Alters, Geschlecht oder sozialer Herkunft zusammen."Hintergrund: Die CDU/CSU-Fraktion ist die größte Fraktion im Deutschen Bundestag. Sie repräsentiert im Parlament die Volksparteien der Mitte und fühlt sich Freiheit, Zusammenhalt und Eigenverantwortung verpflichtet. Auf der Grundlage des christlichen Menschenbildes setzt sich die Unionsfraktion für einen starken freiheitlich-demokratischen Rechtsstaat, die soziale und ökologische Marktwirtschaft, die Einbindung in die westliche Wertegemeinschaft sowie für die Einigung Europas ein. Vorsitzender der CDU/CSU-Fraktion im Deutschen Bundestag ist Ralph Brinkhaus.Pressekontakt:CDU/CSU - BundestagsfraktionPressestelleTelefon: (030) 227-53015Fax: (030) 227-56660Internet: http://www.cducsu.deEmail: pressestelle@cducsu.deOriginal-Content von: CDU/CSU - Bundestagsfraktion, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7846/4855088