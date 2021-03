Für die Analysten von Raiffeien Research entsprach das Q4 2020 Ergebnis der Flughafen Wien Gruppe den Erwartungen. Die Analysten sehen das Ergebnis als "neutral" für den Aktienkurs an. Für die Analysten ist der Unternehmens-Ausblick vor dem Hintergrund der Pandemie (erwartetes ausgeglichenes Ergebnis) "sehr solide". Unterstützt werde der Ausblick durch Vorteile aus der Kurzarbeit, so die Analysten. Der Free Cash Flow sollte deutlich positiv sein, was auch den Analysten-Erwartungen entspricht. Das Unternehmen habe sich dazu geäußert, keine Dividende für das GJ 2021 auszuschütten. Die letzte Einschätzung von Raiffeisen Research zu Flughafen Wien lautet "Halten".

