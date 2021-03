Der Deutsche Derivate Verband (DDV) erhielt gestern Abend die Auszeichnung "Best Trade Association" von Structured Retail Products (SRP) in der Kategorie Verbandsarbeit. Zwölf Verbände aus ganz Europa waren nominiert. An der Entscheidung waren mehr als 600 institutionelle Investoren und Unternehmen der europäischen Finanzbranche wie Banken, Börsen, Indexanbieter und Wirtschaftskanzleien beteiligt. Das Finanzportal StructuredRetailProducts.com, das zur britischen Euromoney-Gruppe gehört, verlieh die Auszeichnung gestern Abend in London im Rahmen der SRP Europe Conference and Awards 2021, ein Event, das in diesem Jahr online stattfand. Der DDV ist vor zwei Jahren auch in die http://www.boerse-social.com/hall-of-fame aufgenommen worden, dies für ...

