Der Onlinehändler aus den USA befindet sich seit dem Hoch vom 03.02.21 bei 3434 USD weiter auf dem absteigenden Ast! Nachdem der Kurs am Montag an der 200-Tage Linie ein Umkehrsignal generierte (blauer Kreis), hatten wir eine spekulative Longpostion eröffnet. Diese konnte sich nicht bestätigen, die Aktie verliert auch in den vergangenen Tagen und rutschte dabei unter unsere StopMarke bei 3035 USD. Der Trade wurde somit glattgestellt. Wir belassen Amazon jedoch weiter auf unserer Beobachtungsliste, ...

