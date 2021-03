Der Green-Tech-Abverkauf findet nach wie vor kein Ende. Entsprechend verliert auch die Nordex-Aktie weiter an Boden. Selbst die Aufnahme des Turbinenbauers in den MDAX durch die Deutsche Börse kann keinen Schwung verleihen. Die Aktie notiert auf einem neuen Tiefststand seit Jahresbeginn.Es war keine große Überraschung mehr, dennoch ist es durchaus positiv zu werten, dass Nordex künftig im MDAX notiert ist. Neue Investoren dürften so auf die Aktie aufmerksam werden. Zudem investieren deutlich mehr ...

