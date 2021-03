Ab 9. März notiert die Schweizer Beaconsmind AG im direct market plus der Wiener Börse, wie aus einer Veröffentlichung hervorgeht. Das Unternehmen unterstützt eigenen Angaben zufolge Kunden im Einzelhandel bei standortbezogenen Marketingkampagnen. Zu den Kunden zählen u.a. adidas, Marc O'Polo oder Unilever. Beaconsmind notiert seit Februar an der Euronext in Paris und hat erst kürzlich mitgeteilt, auch an einer deutschsprachigen Börse gelistet sein zu wollen. Gemeinsam mit der Baader Bank hat man sich offenbar für Wien entschieden. Mit dem Duallisting an einer deutschsprachigen Börse würde man durch die Teilnahme vieler Finanzinstitute an Clearstream noch mehr potenzielle Investoren erreichen können, so die Erklärung ....

