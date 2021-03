DJ Amgen kauft Biotechfirma Five Prime Therapeutics für 1,9 Mrd Dollar

NEW YORK (Dow Jones)--Der US-Pharmakonzern Amgen verstärkt sich mit einer Milliardenübernahme im Biotechsektor. Wie die Amgen Inc mitteilte, wird die Five Prime Therapeutics Inc für 38,00 US-Dollar je Aktie in bar übernommen. Der Preis liegt 79 Prozent über dem Schlusskurs der Aktie vom Mittwoch. Five Prime Therapeutics werde dadurch mit 1,9 Milliarden Dollar bewertet. Abgeschlossen werden soll der Deal im zweiten Quartal.

March 04, 2021 08:58 ET (13:58 GMT)

