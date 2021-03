SCHWERIN (dpa-AFX) - Nach der Kritik an der schleppenden Versorgung mit Corona-Impfstoff hat Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) der Bundesregierung auch gravierende Defizite bei der Vorbereitung der Corona-Schnelltests vorgeworfen. "Enttäuschend ist, dass die Bundesregierung keine Vorsorge getroffen hat, dass die Selbsttests jetzt an die Länder gehen können, um zum Beispiel Kitas und Schulen abzusichern. Ich habe kein Verständnis dafür, warum Selbsttests, die jetzt auf den Markt kommen, in Discounter gehen, aber nicht geordert worden sind für Kita und Schule", sagte Schwesig am Donnerstag in Schwerin.

Das Land Mecklenburg-Vorpommern habe in dieser Woche entschieden, zwei Millionen dieser Selbsttests zu kaufen. Diese sollen an Schulen und Kitas zum Einsatz kommen. Sie hoffe, dass die Bestellung ausgeliefert werde, bevor die Tests auf den freien Markt kommen. Eine Gewähr dafür gebe es aber nicht. Erste Discounter haben den Verkaufsstart bereits angekündigt. Das Angebot der Bundesregierung, ab April über eine Plattform solche Tests ordern zu können, komme zu spät. Bis dahin müssten sich die Länder selbst helfen./fp/DP/eas