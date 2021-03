Die wichtigsten Indizes notieren am Donnerstag an der Wall Street unverändert - Energieaktien verbuchen starke Gewinne aufgrund steigender Rohölpreise - Investoren warten auf die Rede des FOMC Vorsitzenden Jerome Powell um 18:05 Uhr - Die wichtigsten Aktienindizes litten in den letzten beiden Sitzungen unter starken Verlusten, eröffneten aber am ...

