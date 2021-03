Guten Tag, liebe Leserinnen und Leser, nachdem die vom BOTSI-Advisor gesteuerten Musterdepots bis Mitte Februar die Allzeithochs in atemberaubendem Tempo weiter nach oben schraubten, wurde in der zweiten Monatshälfte eine Verschnaufpause eingelegt. Dabei errechnet sich im Schnitt per saldo ein Minus von 3,7%, wobei die boerse.de-Signale Aktien Europa (+0,5%) und der boerse.de-Trendinvestor...

Den vollständigen Artikel lesen ...