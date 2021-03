Qingdao (ots) - Was für eine Stadt ist Qingdao? Romantisch? Klassisch? Offen? Modern? Oder frei? Wenn Sie 1000 Menschen fragen würden, würden Sie wahrscheinlich 1000 verschiedene Antworten auf diese Frage erhalten.Schauen Sie sich deshalb bitte diesen Film an, um eine andere Art von Qingdao kennenzulernen. Lassen Sie uns gemeinsam dieses Cyberpunk-Gefühl spüren!"Wachstum - Qingdao", der erste Werbefilm in ganz China, der mithilfe einer Roboterband eine Stadt mit neuem Industriestil vorstellt, ist jetzt online!Qingdao baut derzeit eine Stadt des globalen industriellen Internets auf, mit Industrierobotern, die in den großen Fabriken der Küstenstadt arbeiten.Dieses Mal sind es sieben KUKA-Roboter aus einer der "vier großen Familien" von Robotern, die von der Produktionslinie des Unternehmens gekommen sind. Unter der Leitung des Ingenieurs und des "Dirigenten" der Band können sie nach mehr als zwei Monaten ununterbrochenen Trainings Instrumente wie Keyboard, Bass und Schlagzeug geschickt spielen und den mechanischen Sinn industrieller Produktion mit dem Rhythmus elektronischer Musik perfekt kombinieren. Diese elegante Symbiose prägt den gesamten Film über den neuen Industriestil.In dem Film präsentieren sich 17 wachstumsstarke Unternehmen wie zum Beispiel COSMOPlat, Yunlu Advanced Materials, FengGuang Precision, Sentury Tire, CRRC Sifang, kutesmart, CP Pharmaceutical, Bright Moon Seaweed Group oder Zimao Laser, die alle schnell auf Qingdaos fruchtbarem Boden gewachsen sind. Mittlerweile blühen sie, tragen die Früchte ihrer harten Arbeit und gehören zu den Stars von morgen für die zukünftige Entwicklung der Stadt.In Qingdao wachsen die Unternehmen und die Stadt gemeinsam.Qingdao schätzt die Marktgesetze und die Stellung des Unternehmens als Hauptträger hoch, schafft beschleunigt eine "4+1"-Entwicklungsökologie mit der "Integration von vier Ketten" und einem qualitativ hochwertigen und effizienten Umfeld für öffentliche Dienstleistungen, richtet ein politisches Unterstützungssystem in den zehn Bereichen "Politik, Produktion, Lernen, Forschung, Talent, Geld, Service, Nutzung, Auszeichnung, Wettbewerb" ein und hat eine Reihe von wachstumsstarken Unternehmen selbst kultiviert und darüber hinaus eine Reihe von externen führenden Unternehmen, Handelsverbänden und Plattforminstitutionen angezogen, um in Qingdao zu investieren. Diese Unternehmen und Plattforminstitutionen haben Qingdao in einem größeren Rahmen Ressourcen angeboten.Qingdao ist eine Insel der Jugend und eine Stadt, die neue erfolgreiche Existenzen entstehen lässt. Lasst uns gemeinsam Existenzen gründen und gemeinsam wachsen!Pressekontakt:Zhu YilingTel: 0086-532-85911619Webseite: http://www.qingdaochina.orgFacebook: https://www.facebook.com/qingdaocityTwitter: https://twitter.com/loveqingdaoYouTube: https://youtu.be/Wm9bclj2rmIOriginal-Content von: Stadt Qingdao, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/135190/4855382