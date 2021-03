Zur Bewältigung der Corona-Pandemie will die kleine Kammer weitere knapp 15 Milliarden Franken an Bundesgeldern zur Verfügung stellen.Bern - Trotz einiger Kritik will der Ständerat dem Bundesrat bei der Coronapolitik nicht übermässig dreinreden. Zur Bewältigung der Corona-Pandemie will die kleine Kammer weitere knapp 15 Milliarden Franken an Bundesgeldern zur Verfügung stellen. In der letzten Februarwoche nahm die Zahl der Ansteckungen mit 3,6 Prozent erstmals seit Dezember wieder leicht zu. Die Corona-Politik der...

