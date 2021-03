BRÜSSEL (dpa-AFX) - Das Europaparlament will in der kommenden Woche Empfehlungen für ein europäisches Lieferkettengesetz vorlegen. Eine Berichtsvorlage des Parlaments sieht vor, dass verbindliche Sorgfaltspflichten Unternehmen für den Schutz von Menschenrechten, der Umwelt und verantwortungsvoller Führung entlang der gesamten Wertschöpfungskette verantwortlich machen. Dem Sozialdemokraten Bernd Lange zufolge geht es bei dem Vorhaben um eine moralische Verpflichtung, aber auch um fairen Wettbewerb, wie er am Donnerstag sagte. Über den Bericht wollen die Abgeordneten am kommenden Mittwoch abstimmen.

Neben großen Unternehmen soll die Sorgfaltspflicht dem Papier zufolge auch für mittlere und kleine Unternehmen gelten, die börsennotiert oder mit hohem Risiko behaftet sind. Außerdem sollen nicht nur Firmen verpflichtet werden, die in der EU sitzen, sondern solche, die im Binnenmarkt tätig sind. Axel Voss, Europaabgeordneter der CDU, sagte, man sehe einen risikobasierten Ansatz vor.

In einigen EU-Ländern gibt es bereits nationale Gesetze zu Lieferketten. Erst am Mittwoch hat das Bundeskabinett grünes Licht für das in Deutschland lange umstrittene Vorhaben gegeben. Die EU-Kommission hatte einen entsprechenden Gesetzesvorschlag für dieses Frühjahr angekündigt.