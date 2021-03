Berlin (ots) - Zum Auftakt der Online-Vortragsreihe "Die Pandemie und ihre Auswirkungen auf die Psyche" der Oberberg Gruppe referieren Prof. Dr. Dr. Karl Lauterbach (MdB) und Prof. Dr. Dr. Matthias J. Müller (Ärztlicher Direktor/Medizinischer Geschäftsführer und CEO der Oberberg Gruppe) am 10.03.2021 um 18:30 Uhr zum Thema "Aktueller Stand: COVID-19-Pandemie und Präventionsmöglichkeiten".Es moderiert Prof. Dr. Mathias Berger (Vorsitzender Scientific Board der Oberberg Gruppe). Die Veranstaltungen finden im vierzehntägigen Turnus jeweils mittwochs von 18:30 Uhr bis 20 Uhr live über Zoom statt. 2 CME-Punkte pro Veranstaltung sind beantragt.Die COVID-19-Pandemie begleitet uns auch im Jahr 2021, ein Ende ist nicht in Sicht. Die Infektionen, aber auch die Auswirkungen von Social Distancing, Isolation, gepaart mit existenziellen Ängsten um Gesundheit und berufliche Perspektiven hinterlassen körperliche, psychische und soziale Spuren. Diese äußern sich über alle Bevölkerungsgruppen hinweg. Besonders vulnerable Gruppen sind Kinder, Jugendliche und auch Menschen mit körperlichen oder psychischen Erkrankungen. Zu den Langzeitfolgen für unsere seelische Gesundheit lassen sich derzeit nur Mutmaßungen anstellen. Neben Unsicherheit, Sorge und Angst als primäre Reaktionen auf die pandemische Bedrohung nehmen mittelfristig wahrscheinlich auch Depressionen, Zwangsstörungen und Suchterkrankungen zu. Was wir heute schon wissen ist, dass sich in der Langstrecke der Pandemiebewältigung bestehende psychische Probleme oder Erkrankungen verstärken und zuspitzen."Wichtig ist, dass noch bevorstehende Konsequenzen für die psychische Gesundheit der Bevölkerung möglichst früh erkannt und präventiv aufgefangen werden. Sowohl die Erfahrungen mit Isolation, Ungewissheit und Ängsten als auch die ökonomischen Folgen werden nachhaltig einen höheren Bedarf an psychotherapeutischer Versorgung mit sich bringen", warnt Prof. Dr. Dr. Matthias J. Müller. Gerade jetzt ist psychotherapeutische und psychosomatische Versorgung wichtiger als je zuvor.Um die Vielfalt der Auswirkungen der Pandemie auf die Psyche darzustellen und mit Experten zu diskutieren, lädt die Oberberg Gruppe Fachpublikum sowie alle Interessierten zu einer Online-Vortragsreihe ein. Renommierte Experten aus Wissenschaft und klinischer Praxis sprechen an acht Terminen über die Pandemie und ihre Folgen auf die Psyche.Die Themen reichen dabei von aktuellen, evidenzbasierten Schutzstrategien vor COVID-19- Infektionen über das breite Spektrum pandemie-bedingter Stressoren bis hin zu den Auswirkungen auf unterschiedliche Personen- und Menschengruppen sowie die Risiken eines Long-COVID-Syndroms.Die Veranstaltungen im Überblick:10.03.202118:30 bis 20 UhrAktueller Stand: COVID-19-Pandemie und PräventionsmöglichkeitenEinführung in die VortragsreiheProf. Dr. Dr. Matthias J. Müller, BerlinPsychiatrische und psychosomatische Behandlung in der Pandemie - wie gelingt der bestmögliche Schutz unserer PatientInnen und MitarbeiterInnen?Prof. Dr. Dr. Matthias J. Müller, BerlinState-of-the-art: Pandemie und PräventionAktuelle Entwicklungen, Kontroversen und PerspektivenProf. Dr. Dr. Karl Lauterbach, BerlinModeration: Prof. Dr. Mathias Berger, Freiburg24.03.2021Woran leidet die kindliche und jugendliche Psyche in der Pandemie?Prof. Dr. Michael Schulte-Markwort, HamburgModeration: Prof. Dr. Dr. Tobias Banaschewski, Mannheim07.04.2021Psychisch krank durch die Pandemie? Zwischen Bagatellisierung und PanikmachePriv.-Doz. Dr. Lars Hölzel, Wiesbaden Schlangenbad & Frankfurt am MainModeration: Prof. Dr. Thomas Ehring, München21.04.2021Was schützt vor den psychischen Auswirkungen der Pandemie? Möglichkeiten von Verhältnis- und VerhaltenspräventionDr. Tobias Freyer, Wiesbaden Schlangenbad & Frankfurt am MainModeration: Prof. Dr. Mathias Berger, Freiburg05.05.2021Angst - Die primäre emotionale Reaktion auf die pandemische BedrohungDr. Bastian Willenborg, BerlinModeration: Prof. Dr. Christine Knaevelsrud, Berlin19.05.2021Wenn zwanghaftes Verhalten plötzlich zur Normalität wird - wie wirkt sich die Pandemie auf Zwangsstörungen aus?Priv.-Doz. Dr. Andreas Wahl-Kordon, Hornberg/SchwarzwaldModeration: Prof. Dr. Martin Bohus, Mannheim02.06.2021Suchtmittel als Fluchtversuche aus der PandemiePriv.-Doz. Dr. Andreas Jähne, Bad SäckingenModeration: Prof. Dr. Falk Kiefer, Mannheim16.06.2021Neuropsychiatrische Folgen einer SARS-CoV2 InfektionProf. Dr. Christian Lange-Asschenfeldt, Düsseldorf KaarstModeration: Prof. Dr. Stefan Bleich, HannoverFach- und Interessengebiete:Psychologie, Psychiatrie2 CME-PunkteWissenschaftliche Leitung: Prof. Dr. Dr. Matthias J. Müller, Oberberg GruppeZertifiziert in: DeutschlandZertifiziert nach: Ärztekammer BerlinTeilnahme: Teilnahme kostenlos (begrenzte Teilnehmerzahl, eine frühe Anmeldung wird empfohlen)Veranstalter: Oberberg GruppeDauer: 90 MinutenLink zur Anmeldung: https://www.oberbergkliniken.de/veranstaltungsreihe-pandemie-und-psycheRückfragen an: veranstaltungen@oberbergkliniken.deÜber die Oberberg Gruppe: Die Oberberg Gruppe mit Hauptsitz in Berlin ist eine vor mehr als 30 Jahren gegründete Klinikgruppe mit verschiedenen Kliniken und Tageskliniken im Bereich Psychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie an unterschiedlichen Standorten verteilt über ganz Deutschland. In den Kliniken der Oberberg Gruppe werden Erwachsene, Jugendliche und Kinder in individuellen, intensiven und innovativen Therapiesettings behandelt. Darüber hinaus existiert ein deutschlandweites Netzwerk aus Oberberg City Centers, korrespondierenden Therapeuten und Selbsthilfegruppen.Pressekontakt:HOSCHKE & CONSORTEN (oberberg@hoschke.de) www.oberbergkliniken.deOriginal-Content von: Oberberg Kliniken, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/134684/4855475