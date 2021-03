Neuzugänge bringen zusätzliche finanzielle und operative Erfahrung in externen öffentlichen Gremien ein

UserTesting, ein führender Anbieter bedarfsbasierter Human Insights, gab heute mit der Wahl von Shannon Nash und Cindy Russo, die als Vorsitzende des Prüfungsausschusses fungieren wird, die Aufnahme von zwei neuen Mitgliedern in den Vorstand bekannt. Beide Frauen bringen eine Fülle an Finanz- und operativer Erfahrung mit, um UserTesting bei seiner weiteren Expansion durch Diversifizierung des Vorstands zu unterstützen.

Nash bringt mehr als zwei Jahrzehnte berufliche Erfahrung in den Vorstand ein und ist derzeit Chief Accounting Officer bei Reputation, dem weltweit führenden Unternehmen für Reputation Experience Management. Zuvor war Nash in leitenden Finanzpositionen bei Insidesource, Cumulus Media Inc. (NASDAQ: CMLS), Aspire Public Schools und Sunseeker Media tätig. Sie ist außerdem Vorstandsmitglied der Silicon Valley Community Foundation und Mitglied der CalCPA Diversity Equity Inclusion Commission.

"Sowohl bei UserTesting als auch bei Reputation geht es ganz zentral um die wichtige Rolle, die Kundenfeedback beim Aufbau starker Marken, Produkte und Dienstleistungen spielt", betonte Nash. "Daher habe ich sofort die großen Chancen meiner neuen Aufgabe erkannt, denn ich weiß, wie wichtig den Unternehmen die Meinung ihren Kunden ist, und, dass UserTesting sie hervorragend dabei unterstützt, intelligentere und kundenorientierte Entscheidungen zu treffen. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit UserTesting und werde ihnen dabei helfen, weltweit erfolgreich zu wachsen."

Russo ist derzeit Vorstandsmitglied bei Par Technology Corp (NYSE: PAR) und Verra Mobility Corp (NASDAQ: VRRM), wo sie Mitglied der Prüfungs- und Vergütungsausschüsse ist. Zuletzt war sie als Executive Vice President und Chief Financial Officer bei Cvent, Inc. tätig, einer Cloud-basierten Plattform für das Veranstaltungsmanagement in Unternehmen. Davor war Russo in verschiedenen finanzbezogenen Positionen bei MICROS Systems, Inc. tätig, wo sie bis zur Übernahme durch Oracle (NYSE: ORCL) Executive Vice President und Chief Financial Officer war.

"Als ich erfuhr, wie sehr Unternehmen von den von UserTesting angebotenen Lösungen profitieren, wusste ich, dass sich hier eine großartige Möglichkeit bietet, bei einem Unternehmen mitzuwirken, das seinen Kunden völlig neue Wege bietet, Feedback zu nutzen, um außergewöhnliche Erfahrungen zu schaffen", erklärte Russo. "Ich freue mich darauf, einen sinnvollen Beitrag zu einer schon jetzt beeindruckenden Organisation zu leisten, und auf die Zusammenarbeit mit meinen Vorstandskollegen, um UserTesting erfolgreich durch die nächste Wachstumsphase zu führen."

"Wir freuen uns, Cindy und Shannon mit ihren fundierten Erfahrungen im Finanzbereich und bei der Unternehmensführung als Neuzugänge im Vorstand begrüßen zu dürfen", erklärte Andy MacMillan, CEO von UserTesting. "Beide verfügen über einen beeindruckenden beruflichen Hintergrund aufgrund ihrer Tätigkeiten in öffentlichen und privaten Unternehmen. Das Timing könnte nicht besser sein, sie jetzt in unseren Vorstand zu holen, um uns dabei zu helfen, unsere Expansion fortzusetzen und noch mehr Unternehmen rund um den Globus mit Human Insights zu versorgen."

Russo und Nash treten wie vor ihnen bereits Tatyana Mamut als unabhängige Direktorinnen in den Vorstand von UserTesting ein. Die Investoren Andrew Braccia von Accel Partners und Alex Wong von Topiary Capital sind neben UserTesting-Gründer Darrell Benatar und UserTesting-CEO Andy MacMillan ebenfalls im Vorstand vertreten.

Über UserTesting

Mit UserTesting kann jedes Unternehmen das beste Kundenerlebnis bieten, das auf menschlichen Erkenntnissen basiert. Mit der On-Demand-Human-Insight-Plattform von UserTesting treffen Unternehmen aus allen Branchen auf jeder Ebene genaue Kundenentscheidungen, je nach Anforderungen des Geschäfts. Mit UserTesting schaffen Produktteams, Vermarkter, Führungskräfte im Bereich Digital und Customer Experience, Designer und UX-Forscher sicher und schnell die richtigen Entscheidungen für alle Zielgruppen und steigern so die Markentreue und den Umsatz. UserTesting-Kunden, darunter mehr als die Hälfte der weltweit führenden Marken. UserTesting hat seinen Hauptsitz in San Francisco, Kalifornien. Um mehr zu erfahren, besuchen Sie www.usertesting.com.

