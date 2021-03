Die kommerziellen Rohölbestände in den USA stiegen in der letzten Woche sprunghaft an, da die Raffinerieaktivität einbrach und die Nettoimporte in die Höhe schnellten. Die Strategen von Capital Economics gehen davon aus, dass die Bestände in den kommenden Wochen noch etwas weiter steigen werden, da der Raffineriedurchsatz weiterhin limitiert ist. Wichtige ...

Den vollständigen Artikel lesen ...