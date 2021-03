Polarisierende Inhalte erzielen mehr Interaktionen auf Facebook. Forschende haben jetzt belegt, dass rechtsextreme Fake News besonders viel Engagement erzielen. Forschende des Center for Cybersecurity an der New York University haben eine gefühlte Wahrheit bestätigt: Rechtsextreme und falsche Informationen auf Facebook erhalten deutlich mehr Interaktionen als andere Inhalte. Das Team hat analysiert, wie Nutzerinnen und Nutzern mit verschiedenartigen Posts interagiert haben. Alle Inhalte stammten aus der Kategorie Nachrichten oder Information und wurden ...

