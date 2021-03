Die Talfahrt an der Wall Street hat sich am Donnerstag im späten Handel wegen steigender Anleiherenditen etwas beschleunigt. Zurückzuführen sei dies auf Aussagen des US-Notenbankchefs Jerome Powell, hieß es am Markt.Der US-Leitindex Dow Jones Industrial sackte gegen 20 Uhr um 2,19 Prozent auf 30.585,72 Punkte ab. Der S&P-500 verlor 2,48 Prozent auf 3.725,05 Zähler und der Nasdaq Composite sackte um ...

Den vollständigen Artikel lesen ...